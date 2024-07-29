معرض المدينة المنورة للكتاب ينطلق غداً

المصدر: المدينة المنورة ــ البيان

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ينطلق معرض المدينة المنورة للكتاب، غداً، ويستمر حتى 5 أغسطس المقبل، خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ودعت هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، الجمهور للتسجيل الإلكتروني، للحصول على تذاكر الدخول المجانية.

وتنطلق النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية، موزعة على أكثر من 200 جناح، ويتضمن برنامجاً ثقافياً موسعاً، عبر العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية.

ويمثل المعرض فرصة ثقافية ومعرفية مميزة لأفراد العائلة كافة، حيث يتزامن هذا العام مع العطلة الصيفية المدرسية، ما يتيح للطلاب والطالبات فرصة اقتناء وقراءة عناوين الكتب والمطبوعات المختلفة، لتنمية مهاراتهم ومعارفهم،.

كما يخصص مساحة كبيرة للأطفال، لتقديم الأنشطة التعليمية والمهارية، وورش العمل التي تعزز قدرات الطفل الإبداعية، بالإضافة إلى الفعاليات الثقافية المتنوعة التي يقدمها المعرض، بقالب ترفيهي وأدبي، يشجع على القراءة والتعلم، ويعزز المكتسبات الفكرية والتعليمية لقادة المستقبل.