جزيرة السينية.. ثراء تاريخي يروي عراقة المنطقة وتأثيرها الإنساني

المصدر: أم القيوين ــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تسرد جزيرة السينية في أم القيوين قصة عراقة وإبداع إنساني غارق في القدم، وتروي كنوزها حكاية أم القيوين القديمة، لتبرز جانباً مهماً من تاريخ دولة الإمارات وإسهامات المنطقة ودورها في مسار التواصل الإنساني عبر مختلف العصور.

وتحتضن الجزيرة العديد من المواقع الأثرية المتنوعة، التي تشمل موقع دير السينية، ومدينة أم القيوين القديمة، ومدينة صيد اللؤلؤ، والمقابر الإسلامية، والتلال الصدفية والأبراج، التي تم الكشف عنها طوال السنوات الماضية، وتعد الجزيرة الواقعة شرق مدينة أم القيوين أكبر جزر الإمارة من حيث المساحة، إذ يبلغ طولها ما يقارب ثمانية كيلومترات. وتواصل دائرة السياحة والآثار بأم القيوين جهودها لاكتشاف المزيد من الكنوز في الجزيرة من خلال استمرار عمليات البحث والتنقيب الأثري في المواقع بشكل سنوي والعمل على تكثيف جهود الصون والترميم الأثري.

وأكد هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين التزام الدائرة بحماية وصون التراث الثقافي للدولة، من خلال الجهود المبذولة في البحث الأثري والتنقيب. وقال: «نعمل بجد للكشف عن الآثار والمواقع الأثرية والحفاظ عليها، والسعي باستمرار لتطوير العمليات عبر التقنيات المستخدمة في هذا المجال لضمان استمرارية هذا التراث للأجيال القادمة».

وتبرز «مدينة أم القيوين القديمة» التي تشمل مدينتين ذات تسلسل تاريخي واحد، تم استيطانهما في الجزيرة ويعود تاريخهما من القرن الرابع عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر الميلادي.

ويعد «دير السينية» من المواقع الأثرية المهمة في الجزيرة، باعتباره أول دير مسيحي أثري مكتشف في أم القيوين، والثاني من نوعه على مستوى دولة الإمارات بعد كنيسة ودير صير بني ياس بأبوظبي. وتضم جزيرة السينية مدينة صيد اللؤلؤ، وقد أشارت نتائج البحث والتنقيب الأثري أخيراً إلى أنه يرجح أن يكون موقع مدينة صيد اللؤلؤ هو موقع المدينة المفقودة (توام) المعروفة في المصادر التاريخية، ويعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي حتى القرن السادس أو السابع.