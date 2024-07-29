معهد الشارقة للتراث يختتم مشاركته في مؤتمر بالمغرب

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم معهد الشارقة للتراث مشاركته في المؤتمر الدولي الرابع الذي احتضنته المملكة المغربية الشقيقة يومي 25 و26 يوليو الجاري بعنوان «التراث والثقافة والمجال»، بتنظيم من مختبر السرد والأشكال الثقافية: الأدب واللغة والمجتمع، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، حيث جرت فعالياته في مدرج الندوات بكلية العلوم والتقنيات في مدينة بني ملال المغربية.

وشارك في المؤتمر متحدثون وخبراء في الشأن الثقافي والتراثي من المغرب والإمارات وموريتانيا وعمان واليمن والعراق، حيث شهد المؤتمر إلى جانب الجلسة الافتتاحية عقد 8 جلسات علمية توزعت على يومي الحدث.

وضمن فعاليات المؤتمر تم تكريم الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث والذي حل ضيف شرف في المؤتمر، وذلك تقديراً لجهوده المؤسسية في دعم التراث الثقافي على المستوى العربي.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث: «نحرص على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المؤتمرات، إذ تأتي في إطار رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم إحياء التراث العربي وتبادل التجارب والخبرات».