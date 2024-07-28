افتتاح معرض التصوير الصيفي في ديزاين جالري برأس الخيمة

المصدر: وام

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تحت رعاية معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، افتتح، أمس، المهندس الشيخ عبد الله بن عبد الملك القاسمي "المعرض الصيفي للصور الفوتوغرافية" في صالة ديزاين جالري بمدينة الرفاعة برأس الخيمة.

ويتمتع المعرض بمشاركة إماراتية ودولية ويضم 32 عملاً إبداعياً، ويستمر حتى العاشر من أغسطس القادم بمشاركة عشرة فوتوغرافيين مبدعين بإشراف المهندس طارق إبراهيم السلمان.

وحضر الافتتاح آمنة عبد الله بن قضيب الزعابي مديرة إدارة منطقة راس الخيمة وأم القيوين التعليمية، والدكتور محمد يوسف أستاذ الفنون بكلية الفنون بجامعة الشارقة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وعدد من المهتمين بالثقافة والفنون الجميلة.

وأشاد المهندس الشيخ عبد الله بن عبد الملك القاسمي بتنوع الأعمال المشاركة بالمعرض، التي تعكس تناغما في الرؤية البصرية، باختلاف مدارس المشاركين من أبناء الامارات والدول الصديقة.

ومن جانبها، رحبت آمنة عبد الله بن قضيب الزعابي بالمشاركة المحلية والصديقة في أعمال المعرض، وبجهود الفنانين والهواة وجهود المهندس طارق السلمان في تأسيس ديزاين جالري بالرفاعة برأس الخيمة، ليكون بيتا للفنانين التشكيلين والمواهب الشابة ومحبي وعشاق الفن التشكيلي براس الخيمة.

ويعد المعرض الدائم بالجالري فرصة لدعم رواد التشكيل ولاطلاع الجمهور على ابداعات الفنانين التشكيلية من مختلف المدارس الفنية من اللوحات والمشغولات الفنية اليدوية.

ومن جهته، بارك الدكتور محمد يوسف أستاذ الفنون بكلية الفنون بجامعة الشارقة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية لصالة ديزاين جالري برأس الخيمة دخولها عامها الثاني، وقد أسهمت في تطوير الرؤى البصرية لدى الفنانين والجمهور.

ودعا إلى التركيز على النوعية وإتاحة الفرصة امام طلبة المدارس والكليات وأصحاب الهمم وأعضاء جمعيات النفع العام وخاصة النسائية، من الكشف عن ابداعاهم وفق نهج منظم ومواضيع محددة للمعارض القادمة مع استمرار الورش التدريبية المميزة التي تنظمها الصالة.

يشارك في المعرض من الإمارات ريم حامد وعبيد سرور الماس وعبد الكريم عبد الله نقي وطارق إبراهيم السلمان ورسل لويل "الفلبين" وديفد ليرمان "بريطانيا" وكانسل ديمبيركان "تركيا" ولورا ماجيلز "المانيا" وفرحان فلودنس وولفريد جستن "الهند".