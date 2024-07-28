فتح باب التسجيل في «سفراء متاحف الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل في الدورة السادسة عشرة من برنامجها السنوي المتخصص «سفراء متاحف الشارقة»، اعتباراً من يوم غد وحتى 8 أغسطس المقبل، بهدف نشر الوعي بأهمية الإرشاد المتحفي، وتطوير مهارات المشاركين من مختلف الجوانب، والتي تسهم في تأهيلهم للمهنة المستقبلية.

يستهدف برنامج «سفراء متاحف الشارقة»، الذي يعقد من 12 حتى 15 أغسطس المقبل، فئة اليافعين من 13 إلى 17 سنة، حيث يشارك فيه 20 شاباً وشابة من مختلف أنحاء الدولة. خلال فترة البرنامج سيتعلم المشاركون مهارات الإرشاد، والتواصل والترويج للثقافة المتحفية في إمارة الشارقة، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بما في ذلك كيفية التفاعل مع زوار المتاحف، وأهمية التعليم باستخدام المقتنيات المتحفية.

ويبدأ البرنامج الذي يقام في ثلاثة مواقع رئيسية: هي متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، مربى الشارقة للأحياء المائية، ومتحف الشارقة للآثار.