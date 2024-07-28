لطيفة بنت محمد: نتطلع لتوأمة تطويرية وإبداعية بين دبي وطوكيو

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مدينتي دبي وطوكيو، وتحقيق توأمة تطويرية وإبداعية ومعرفية رائدة. جاء ذلك خلال لقاء سموها، يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو في اليابان.

دور ريادي

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على منصة «إكس»: «اختتمت سلسلة لقاءاتي خلال زيارتي إلى اليابان مع شخصية مؤثرة ومميزة، هي سعادة يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، واستمتعت بالحديث معها في مجالات متنوعة، وتعرفت عن قرب إلى تجربتها الملهمة في الدور الريادي للمرأة في قيادة التغيير، كونها أول امرأة تتولى هذا المنصب في اليابان».

وأضافت سموها: «نتطلع للعمل معاً في المرحلة المقبلة، لتعزيز سبل التعاون والشراكة على مستوى مدينتي دبي وطوكيو، وتحقيق توأمة تطويرية وإبداعية ومعرفية رائدة».