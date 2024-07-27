لطيفة بنت محمد: رؤى إماراتية يابانية مشتركة لصون الثقافة ومواكبة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أهمية التعاون الثقافي مع اليابان، وتعزيز الفرص المتبادلة في المجال بين الجانبين، مشيرة سموها إلى أهمية تطوير مستويات هذه العلاقات والفرص.

ولفتت سموها أنها أجرت نقاشاً ملهماً مع مفوض وكالة الشؤون الثقافية في اليابان توكورا شونيتشي، وشينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان، إحدى أبرز المؤسسات الثقافية في البلد الصديق.

وقالت سموها في تغريدة على منصة «إكس»: «كان لي خلال زيارتي إلى اليابان فرصة التعرف على عمل وكالة الشؤون الثقافية في اليابان ولقاء سعادة توكورا شونيتشي، مفوض الوكالة. حيث أجرينا نقاشاً ملهماً حول رؤانا المشتركة والواعدة للحفاظ على الثقافة ومواكبة الابتكار. كما بحثنا في مختلف السبل الممكنة لتعزيز تعاوننا الثقافي مع المؤسسات الثقافية في اليابان وتمكين المبادرات الهادفة لحماية التراث والترويج له بمختلف أشكاله».

وقالت سموها في تغريدة تالية: «خلال لقائي مع السيد شينيا كوروساوا، رئيس مؤسسة اليابان، إحدى أبرز المؤسسات الثقافية في اليابان، بحثنا فرص التعاون الممكنة لتعزيز الشراكات الثقافية بين الطرفين.. وتناقشنا في اتجاهات الفنون الحديثة وأهمية تبادل الخبرات الثقافية لتعزيز التعاون العالمي».

وأضافت سموها: «يؤكد هذا الاجتماع على عمق التفاهم الثقافي المشترك.. ونؤمن بأن هذا اللقاء سيمهّد الطريق لتعاون مشترك وأفق فني وثقافي إبداعي جديد».