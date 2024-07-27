«كلمة» يصدر كتاب «الشاي: تاريخ عالمي»

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، النسخة العربية لكتاب «الشاي: تاريخ عالمي» لمؤرّخة الطعام والطاهية البريطانية هلن صابري.

وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور موسى الحالول وراجع الترجمة الدكتور محمد عصفور، وكان الكتاب قد صدر باللغة الإنجليزية عام 2010، وهو يتألف من مقدمة وسبعة فصول وعدد من الوصفات ومسرد لمصطلحات الشاي.

يستكشف الكتاب الجوانب الاجتماعية والثقافية للشاي، بما في ذلك دوره في الاحتفالات الرسمية والتجمعات غير الرسمية ونشأة بيوت الشاي في أماكن متفرقة من العالم، من خلال الروايات والحكايات التاريخية الممتعة، تقدم هلن صابري نظرة ثاقبة عن زراعة الشاي وإنتاجه وإعداده، وتسلط الضوء على أنواعه المختلفة وخصائصها، وتستكشف أين وكيف يزرع الشاي في العالم، وكيف أصبح جزءاً لا يتجزأ من الثقافات والمجتمعات المختلفة.