وفد «محمد بن راشد للمعرفة» يبحث توطيد التعاون مع مصر

المصدر: دبي – البيان

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زار وفد من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، جمهورية مصر العربية، بهدف توطيد أواصر التعاون ومتابعة المبادرات المعرفية المشتركة.

والتقى الوفد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من «ملتقى شباب المعرفة»، وإطلاق أسبوع شباب المعرفة في مصر، إضافة إلى مناقشة أعمال مكتب المعرفة الخاص بالوزارة الذي عُين جمال بن حويرب رئيساً فخرياً له.

وتابع الوفد جولته في مصر من خلال زيارة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الأعمال المتعلقة بمجال تنمية المهارات ومنح الوزارة الرخص التدريبية التي جرى الاتفاق حولها.

وقدم الوفد عرضاً حول «ملتقى العرب للابتكار»، المنصة العربية الشاملة التابعة للمؤسسة، والتي تجمع الخبراء والمؤسسات وروّاد الأعمال، كما تضمنت الزيارة دعوة الوزارة لحضور ملتقى شباب المعرفة في مصر، وحضور قمة المعرفة 2024 بدبي في نوفمبر المقبل.

والتقى الوفد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية في مصر، خلال زيارة للمكتبة، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك.