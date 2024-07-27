سالم القاسمي: دبلوماسية الإمارات الثقافية تعزز التعاون مع مختلف الدول

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قام معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، أخيراً، بزيارة رسمية إلى كل من سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، بهدف تعزيز التفاهم وأواصر التعاون الثقافي بين الإمارات وهذه الدول.

وجرى خلال لقاءات معاليه مع وزراء الثقافة في سلوفاكيا والمجر وكرواتيا، التوقيع على مذكرات تفاهم لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون، والحفاظ على التراث الثقافي لأجيال المستقبل.

وفي تعليق لمعاليه على هذه الجولة المهمة، أكد أن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات تمثل جزءاً أساسياً من دبلوماسية الإمارات الثقافية مع مختلف الدول.

وأكد معاليه: «دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بدعم الثقافة، بوصفها وسيلة لتحقيق التنوع والسلام والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، ومن خلال توقيع مذكرات التفاهم، نهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون، والحفاظ على تراثنا الثقافي الجماعي».

وخلال زيارته إلى سلوفاكيا، بحث معاليه مع نظيرته السلوفاكية مارتينا سيمكوفيتشوفا، ومعالي روبرت كاليناك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين. وتكللت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة في دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، تقضي بأن يدعم البلدان جهود التقارب الثقافي، وإبراز التراث الثقافي المشترك والحفاظ عليه.

وفي جمهورية المجر، اجتمع معالي القاسمي مع بالاز هانكو، وزير الثقافة والابتكار، لبحث سبل التعاون المحتمل في مجال الدبلوماسية الثقافية والابتكار بين دولتي الإمارات والمجر. واختتم معالي القاسمي جولته بزيارة جمهورية كرواتيا، حيث التقى نينا أوبولجين كورزينك، وزيرة الثقافة والإعلام في الجمهورية.