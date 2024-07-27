جدول فعاليات دبي.. ترفيه وتشويق خلال فصل الصيف

المصدر: دبي - البيان

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يقدم جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، مجموعة من الفعاليات والتجارب الصيفية والعروض الحية.

وتتضمن الفعاليات الصيفية أوبرا عايدة الكلاسيكية للمؤلف الموسيقي الشهير جوزيبي فيردي، والعرض البوليوودي المفعم بالحيوية والرقص للمغني شان، ومسرحية «الأول من نوعه».

وتشمل الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر فعاليات ترفيهية حية، منها: «ذكريات شباب المستقبل مع عائلة طرقان»، في الفترة من 3 ـ 4 أغسطس، في مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي، حيث يقدّم الملحن الجزائري - السوري طارق العربي مع عائلته، عرضاً حياً بعنوان «ذكريات شباب المستقبل - ذكرى الجيل الذهبي».

وفي فقرة أخرى، سيكون الجمهور على موعد «بيكوز أوف يو: مهرجان الموسيقى الصينية» في 24 ـ 25 أغسطس، مع أمسية استثنائية في كوكا كولا أرينا مع مجموعة من أبرز الفنانين الذين يحتفلون بالثقافة والموسيقى الصينية خلال نهاية الأسبوع. وفي 30 ـ 31 أغسطس يكون الجمهور مع موعد مع «الأول من نوعه»، المسرحية الكوميدية لخالد المظفر، في دبي أوبرا.

وفي 31 أغسطس، يكون جمهور كوكا كولا أرينا على موعد مع حفل ليف لوف لاف مع شان سي، ولقاء مع الأسطورة البوليوودي شان.

موسيقى الروكوفي القائمة، حفل فرقة باروكيا ني إدغار، في الأول من سبتمبر في كوكا كولا أرينا، حيث تقدم فرقة الروك الفلبينية باروكيا ني إدغار حفلاً موسيقياً استثنائياً.

وفي الثامن من سبتمبر تأتي نتالي عوكر في عرضٍ مباشر، على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي. أما الموعد مع الموسيقى الكلاسيكية، فمع أوبرا عايدة لفيردي، في 13 ـ 15 سبتمبر، ومكانه دبي أوبرا، التي تشهد دبي التحفة الموسيقية الفنية «عايدة» للمؤلف فيردي إلى دبي، وتؤديها أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية.

ويأتي حفل فرقة أبوكاليبتيكا في 13 سبتمبر، في «ذا أجيندا»، حيث تحضر الفرقة الفنلندية للمرة الأولى إلى دبي في إطار جولتها العالمية ميتاليكا فول.2.

برنامج كلاسيكيويتواصل البرنامج الكلاسيكي مع الباليه الرومانسي جيزيل، بموعد هو 18 ـ 21 سبتمبر، في دبي أوبرا. ويتبع هذا العرض السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، في 22 سبتمبر، التي تستضيفها دبي أوبرا، ويحيي العرض الذكرى المئوية الثانية لكتابة سيمفونية بيتهوفن التاسعة.

وفي 27 سبتمبر، يحين موعد حفل كارلا بروني الحيّ في دبي أوبرا، حيث تستعد المغنية وكاتبة الأغاني الإيطالية - الفرنسية كارلا بروني لتقديم أمسية ساحرة، تشارك خلالها مع الجمهور مجموعة من أجمل أغنياتها الكلاسيكية التي تنبض بأعذب الكلمات والألحان الآسرة.

وفي لمسة عربية، تقدم النجمة أنغام، في اليوم ذاته، حفلاً مباشراً في كوكا كولا أرينا، تقدم من خلاله عرضاً موسيقياً استثنائياً مع مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل سيدي وصالك وكل ما نقرب وعمري معاك، ما يضمن للجمهور قضاء أمسية لا تنسى.

ويحل وقت «أغنيات من فترة موتاون» في الفترة بين 27 ـ 28 سبتمبر، في مسرح سفينة كوين إليزابيث 2، وخلاله تأخذ الفعالية الحضور في رحلة إلى ديترويت في ستينيات القرن الماضي على وقع الإيقاعات التي رسمت ملامح تلك الفترة. وستحيي فرقة سول تاون الشهيرة بأدائها الموسيقي المفعم بالحيوية الحفل وتقدم باقة أغاني لأيقونات تلك الفترة، مثل مارفن جاي وستيفي وندر وذا تمبتايشن وسموكي روبنسون وذا فور توبز.

ويختتم فنان البوب الإيطالي «أومبرتو توزي مسيرته الموسيقية من خلال حفل مميز بعنوان «الليلة الوردية الأخيرة - الجولة النهائية»، وتحتفي هذه الأمسية بالإرث الموسيقي الغني الذي تركه الفنان من الألحان الاستثنائية وكلمات الأغاني المؤثرة، التي تشهدها دبي أوبرا في الثامن والعشرين من سبتمبر.

وفي نفس اليوم، يحظى الجمهور بحضور فنان الكوميديا الهندي أتول خاطري في عرضٍ مباشر في كلية دبي، وموعد مع أمسية مليئة بالضحك والتسلية.

وفي سياق الفعاليات المجتمعية، تتواصل فعاليات مفاجآت صيف دبي حتى 1 سبتمبر في مختلف أنحاء المدينة، وتكرس موقعها باعتبارها الحدث الأبرز ضمن جدول فعاليات دبي السنوية، الذي ينطلق في مختلف أنحاء المدينة ليتيح للعائلات فرصة مثالية للتسوق والاستفادة من الخصومات، والاستمتاع بالمهرجانات الترفيهية والعروض على الفنادق ووجهات الجذب، إضافة إلى السحوبات على الجوائز والعروض الحية.