جود رجب بلقاسم تحرز لقب بطلة تحدي القراءة العربي في ليبيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج تحدي القراءة العربي، الطالبة جود رجب عبد الكريم بلقاسم بطلة لدورته الثامنة على مستوى الجمهورية الليبية، في ختام تصفيات شارك فيها 13559 طالباً وطالبة مثلوا 538 مدرسة وتحت إشراف 1396 مشرفاً ومشرفة.

وجرى الإعلان عن فوز الطالبة جود رجب عبد الكريم بلقاسم من الصف الخامس الابتدائي في مدرسة ابن الهيثم مزدة التابعة للمنطقة الغربية (ج) خلال الحفل الختامي للدورة الثامنة الذي نظم في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور معالي الدكتور موسى المقريف وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في ليبيا، ومشاركة الدكتور علي أحمد قنون رئيس اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي والمعنيين بالشأن الثقافي والمعرفي.

كما شهد الحفل الختامي، تتويج ربيع علي فرج الشناكيه من المنطقة الوسطى (ج) بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة الفتح للتعليم الأساسي من المنطقة الوسطى (أ) بلقب "المدرسة المتميزة"، فيما نالت الطالبة حبيبة مصباح عمار اللفيع من الصف الأول الابتدائي في مدرسة النور المثالية التابعة للمنطقة الغربية (ب) المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.

وسجلت الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، أرقاماً قياسية، حيث وصلت المشاركات في الدورة الحالية إلى 28.2 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 229620 مدرسة، وبإشراف 154643 مشرفا ومشرفة قراءة.

أوائل ليبيا

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية الليبية عشرة أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة جود رجب عبد الكريم بلقاسم كلا من: محمد أبو عجيلة السنوسي أولاد عيسى من الصف الثاني عشر في ثانوية السراج بنين التابعة للمنطقة الغربية (أ)، وفرح علي حسن اللافي بن اجديرية من الصف الثامن في مدرسة المنشية المشتركة (المنطقة الجنوبية أ)، وكندة خالد سالم سالم من الصف العاشر في مدرسة فتاة الثورة الحرة (المنطقة الغربية أ)، ومريم حكيم العباسي من الصف الحادي عشر في مدرسة خديجة الكبرى (المنطقة الغربية أ)، وملا حافظ عبدالله الشركسي من الصف السادس في مدرسة الفكر المضيء(المنطقة الشرقية أ)، وورد صالح أبوبكر بشير من الصف الرابع في مدرسة النهضة الزراعية (المنطقة الوسطى أ)، وهوازن محمد بلعيد أحمد من الصف الثاني عشر في مدرسة أسامة بن زيد - الزاوية (المنطقة الغربية ب)، وعادل عبد العزيز محمد مالك محمد من الصف الرابع في مدرسة إبداع ليبيا (المنطقة الغربية ج)، ولمى سالم محمد الوسيع من الصف الثاني في مدرسة النهضة الزراعية (المنطقة الوسطى أ).

رسالة عظيمة

وقال الدكتور علي أحمد قنون رئيس اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا، إن مبادرة تحدي القراءة العربي، تترجم رسالة عظيمة من دولة الإمارات ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، جوهرها نشر المعرفة والارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب والطالبات العرب، وتعزيز ارتباطهم بلغة الضاد والهوية العربية، ومنحهم الفرصة للتعبير عن إمكاناتهم، والإيمان بقدراتهم من أجل المساهمة في تغيير مجتمعاتهم نحو الأفضل، من خلال امتلاك الرؤى والأدوات الضرورية لصناعة المستقبل.

وأضاف قنون: كشفت تصفيات الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية الليبية، عن اهتمام كبير من طلابنا وطالباتنا باللغة العربية وشغف بالقراءة، وهو انعكاس للجهد الذي تبذله وزارة التربية والتعليم في البلاد، بالتعاون مع جميع الكوادر التعليمية وأولياء أمور الطلبة، ونتطلع إلى حضور ليبي مشرف في التصفيات النهائي التي تجري في ختام الدورة الثامنة في دبي، مقدماً الشكر لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدورها الحيوي في نشر ثقافة القراءة بين الأجيال العربية الصاعدة.

وهنأ الدكتور علي أحمد قنون الفائزين والفائزات، وجميع المشاركين في التصفيات على المستوى الوطني، كما توجه بالتهنئة إلى أسر الطلاب والطالبات والأسرة التعليمية في الجمهورية الليبية.

طموح غير محدود

وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء المدير التنفيذي لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن مؤسسة المبادرات تمتلك طموحاً غير محدود ورؤى واضحة لتحقيق أهداف تحدي القراءة العربي، وفي مقدمتها ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات العرب وتشجيعهم على التحصيل وتسهيل مشاركتهم في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وقال العلماء : النجاحات التي حققتها الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي، جاءت على مختلف الصعد من حيث المشاركة غير المسبوقة للطلاب والطالبات العرب، والتفاعل الكبير من قبل المؤسسات التعليمية في 50 دولة مشاركة، وكذلك من خلال المستويات المتميزة التي أظهرها المتنافسون على مستوى بلدانهم، وهو ما بدا واضحاً خلال مراحل التصفيات في الجمهورية الليبية"، منوهاً بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في ليبيا لإنجاز التصفيات، والتسهيلات التي قدمتها جهات ليبية عدة لمساعدة الطلاب والطالبات وتشجيعهم على المشاركة.

وتوجه الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء بالتهنئة إلى أبطال الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي في ليبيا، وإلى أولياء أمورهم وجميع المشرفين والمشرفات.

حراك قرائي شامل

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلق في العام الدراسي 2015 – 2016 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، وتشجيع الأجيال الصاعدة على استخدامها في تعاملاتهم اليومية، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وإنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل.

ويسعى تحدي القراءة العربي إلى بناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قيم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى، وهو ما يرسخ مبادئ التسامح والتعايش وقبول الآخر، ويشجع الحوار والانفتاح الحضاري والإنساني.