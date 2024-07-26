«بيت الحكمة» يطلق مخيماته الصيفية

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلق بيت الحكمة في الشارقة ثلاثة مخيمات صيفية تتضمن عدداً من البرامج المتنوعة التي تستهدف الأطفال والشباب ومحبي التصنيع الرقمي والبرمجة بالذكاء الاصطناعي، على مدار أكثر من 40 يوماً، وتستمر المخيمات حتى 28 أغسطس المقبل.

ويأتي المخيم الأول بعنوان «مخيم الجزري للابتكار الرقمي»، وينظمه «مخبر الجزري»، وتتوزع فعالياته على برامج رئيسية منها؛ «عباقرة الروبوتات»، و«المهارات الفنية الإبداعية»، أما المخيم الثاني الذي يحمل عنوان «حي بن يقظان ومهارات الحياة» فيستهدف الأطفال، ويضم خمسة أنشطة تفاعلية وجلسات متنوعة، فيما يجمع المخيم الثالث «فئة الشباب» على سلسلة فعاليات وأنشطة معرفية وإبداعية متنوعة.

إلهام وتميز

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «أطفالنا هم المستقبل، وشبابنا هم قادة الغد، ولهذا نسعى إلى توفير فرص النمو والتطور لهم، وصقل مواهبهم العلمية والاجتماعية والفنية، وإلهامهم للتميز في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للمساهمة في نهضة مجتمعنا وتعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا ندعو في بيت الحكمة جميع أولياء الأمور لتشجيع أطفالهم على المشاركة في مخيماتنا الصيفية وبرامجها المتنوعة التي تناسب كافة الفئات العمرية».

وضمن «مخيم الجزري للابتكار الرقمي»، يقدم مختبر الجزري في بيت الحكمة برنامج «عباقرة الروبوتات» خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويتيح فرصة لتعلّم وتطبيق أساسيات الهندسة والإلكترونيات والدارات الكهربائية، والتعرف على الروبوتات والبرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي الأسبوع الأخير من المخيم، ينطلق برنامج «المهارات الفنية الإبداعية» ويستمر من 5 ـ 8 أغسطس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويتعلم خلاله المشاركون مهارات فنية وإبداعية باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي المتاحة في مخبر الجزري.

ويستضيف «ركن القارئ الصغير» بـ«قاعة الرشيد» المخيم الثاني الذي يحمل عنوان «حيّ بن يقظان ومهارات الحياة» ويستهدف الأطفال من 6 ـ 11 عاماً، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، على مدار أربعة أسابيع.

حيث يستمر حتى 1 أغسطس، ويصحب الأطفال في مغامرات ممتعة تحفزهم على استكشاف وتنمية القدرات الكامنة بداخلهم. ويستهدف المخيم الثالث فئة اليافعين والشباب ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً، ويستمر حتى 25 أغسطس المقبل، ويتضمن ورشاً تفاعلية.