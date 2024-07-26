قصائد عذبة تثري «المجلس الأدبي»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، ضمن أنشطته الثقافية، أول من أمس، فعالية «المجلس الأدبي» الأسبوعي، بحضور شيخة محمد الجابري، المسؤول الثقافي ورئيس الهيئة الإدارية للفرع، وعدد من الشعراء والكتّاب والمهتمين.

ناقش الحضور خلال اللقاء، مجموعة من المواضيع والقضايا المتصلة بالأدب وكتابته، منها تأثير الشعر على المتلقي، وعلى حياة الأفراد أصحاب الذائقة الشعرية وقدرته على تغيير بعض المفاهيم وتقويمها، إضافة إلى اكتساب المصطلحات الجديدة في اطلاع بعض الشعراء القدامى وتأثرهم باللغات الأخرى، وقد أثر ذلك إيجاباً على الشاعر نفسه ومن حوله من محبي الشعر.

وأكد الحضور خلال النقاش أن الكتابة بكافة أشكالها الأدبية نوع من أنواع التحرر الداخلي لدى الكاتب، إذ يستطيع من خلالها التنفيس عن مشاعره وأفكاره ومعتقداته. كما تطرق الحضور إلى موضوع الحداثة الشعرية وكيف يمكن أن تمنهج الصيغة الشعرية خاصة لدى الجيل الجديد في ظل التغييرات، التي يشهدها العالم والتطبيقات الذكية المستخدمة كتطبيق شات جي بي تي.

وشارك الحضور بعدد من القصائد والقصص والنصوص الأدبية، التي أثرت المجلس، كانت من ضمن هذه المشاركات قصيدة مهداة لشهيد الوطن «سيف بن ميّا العفاري» رحمه الله، ألقاها المحامي الشاعر محمد العامري. كما شارك الشاعر خالد الشعيبي بقصيدة غزلية عنوانها «كلام العين».

وكانت للدكتورة الشاعرة ريهان القمري مشاركة شعرية بقصيدة تحمل عنوان «أنثى بلا قلب»، كما شارك حضور المجلس بقراءات متنوعة بين القصائد والنصوص النثرية والقصص القصيرة ذات المواضيع المختلفة، منها الإنساني، والعاطفي والوجداني.