«عالم مهارات» حافل بالفنون في «نسائية دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت جمعية النهضة النسائية بدبي برنامجها الصيفي «عالم المهارات»، وقد بلغ عدد الفتيات اللاتي اشتركن هذا العام في البرنامج الصيفي 45 مشتركة، وذلك على مدار خمسة أسابيع متتالية.

وفي احتفالية الاختتام كان هناك كلمة لأولياء الأمور، وفقرة إنشادية، ومعرض لمنتجات البرنامج، التي ضمت الكثير من المنتجات الفنية، والتي تم إنتاجها من الموهوبين الصغار.

كما اختتمت فروع الجمعية برامجها الصيفية، وفي النادي التراثي الصيفي فرع الخوانيج، بلغ عدد المشتركات 46 مشتركة، أما فرع الليسيلي وبرنامجه الصيفي «صيف المرموم غير» فبلغ عدد المشتركات 74 مشتركة، وفي فرع حتا كان برنامجه الصيفي بعنوان «الإجازة أحلى ويانا».

وأكدت د. فاطمة الفلاسي، المدير العام للجمعية، أن الجمعية تحرص على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية لدعم مواهب الطفولة واستثمارها، و«البرامج الصيفية» لها دور كبير في تشكيل شخصية الطفل، والكشف عن المواهب الجديدة ودعمها، إلى جانب تكريس الهوية الوطنية والقيم والعادات الأصيلة في نفوسهم.