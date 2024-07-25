«مدهش» و«دانة» يجوبان أرجاء دبي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل عالم «مدهش» نشر أجواء البهجة والفرح بين العائلات في دبي لأكثر من عقدين من الزمن؛ وفي دورة هذا العام من مفاجآت صيف دبي، سيكون الزوّار على موعد للقاء «مدهش» و«دانة» في مختلف أرجاء دبي طوال فصل الصيف.

وضمن مفاجآت صيف دبي التي تقدم آلاف الفعاليات والأنشطة التي يمكن القيام بها، ومشاهدة عروضها، وتجربتها واستكشاف المواقع التي تستضيفها، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لقاءات رائعة مع الثنائي «مدهش» و«دانة» في مراكز التسوق والوجهات الشهيرة المنتشرة في دبي.

والتي تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل. كما يمكن أيضاً لقاء «مدهش» و«دانة» في عالم مدهش، أكبر وجهة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة، والمقامة حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يحتفل «مدهش» هذا العام باليوبيل الفضي لانطلاقه.

كانت أول مشاركة لشخصية «مدهش» في مفاجآت صيف دبي عام 1999، حيث استطاع أن يترك، منذ ذلك الوقت، مشاعر البهجة والسرور في قلوب زواره. وفي دورة هذا العام، التي تشهد الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق «مدهش»، ستكون العائلات على موعد الالتقاء به وقضاء أجمل الأوقات في أرجاء دبي. ويمكن للأطفال لقاء «مدهش» و«دانة» 27 يوليو الجاري في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر الشندغة، و28 يوليو الجاري في «سيركل مول».

أما في شهر أغسطس، يلتقي «مدهش» و«دانة» مع الجمهور من المقيمين والزوّار في سوق التنين، و«ذا فيو» في النخلة، ومول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، والنخيل مول، والبرشاء مول، كما سيحيي «مدهش» و«دانة» الزوار القادمين من المبنى رقم واحد من مطار دبي الدولي كل عطلة نهاية أسبوع حتى الأول من سبتمبر القادم.

ويستقبل متجر مدهش الأول والوحيد في دبي المتسوقين الصغار في دبي سيتي فيستيفال مول، حيث يضم أحدث مجموعة من الهدايا ذات الطابع الخاص احتفالاً بالذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقه. وسيحصل أول 25 متسوقاً في المتجر يومياً على قسائم خاصة للإنفاق في عالم «مدهش».

تجارب جديدة

يمكن للعائلات الاستمتاع بأسعد اللحظات في عالم «مدهش»، أكبر منطقة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة، ولقاء «مدهش» طوال فصل الصيف لغاية 18 أغسطس. ويستقبل «مدهش» هذا العالم زواره في القاعات من 3 - 8 في مركز دبي التجاري العالمي، ليقدم لهم تجارب جديدة ومميزة. وتضم الدورة الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن مجموعة كبيرة ومتنوعة من التجارب العائلية المذهلة خلال موسم الصيف.

حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالعروض والأنشطة الترفيهية، واستكشاف الوجهات الجديدة، والمشاركة في الألعاب الجديدة ومشاهدة العروض الحيّة، والتجارب المثيرة، وورش العمل التثقيفية، وغيرها الكثير.

وتتضمن دورة هذا العام تجارب جديدة خاصة، تشمل أكثر من 170 وجهة جذب مميزة لاستكشافها، من ضمنها حديقة الألعاب المطاطية الجديدة التي تضم تسع تجارب مذهلة، ومخيم عالم «مدهش» الصيفي الذي ينطلق لأول مرة ويضم برنامجين مميزين للأطفال من 4 إلى 8 سنوات، والأطفال من 8 إلى 14 عاماً.

بالإضافة إلى باقات الاحتفال بأعياد الميلاد والتي تُمكّن الأطفال من الاحتفال بأعياد ميلادهم مع «مدهش» وخلق لحظات جميلة لا تنسى. ويستقبل عالم «مدهش» زواره مجاناً في هذه الدورة التي تستمر حتى يوم 18 أغسطس المقبل.