شوارع روما تحتضن منحوتات الكولومبي فرناندو بوتيرو

المصدر: روما - د ب أ

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تعرض حالياً في شوارع العاصمة الإيطالية روما ثماني منحوتات للفنان الكولومبي الراحل فرناندو بوتيرو، الذي توفي في سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 91 عاماً.

ومن الأعمال التي حققت شعبية كبيرة بين السياح، منحوتة «فينوس النائمة»، بوجود كاتدرائية القديس بطرس والفاتيكان في الخلفية. ويتم عرض المنحوتات البرونزية، التي تزن عدة أطنان، في مكان مفتوح في وسط روما التاريخي، وذلك حتى مطلع أكتوبر المقبل.

كما ابتكرت المدينة جولة سيراً على الأقدام، تسمح للزائرين بالاستمتاع بمشاهدة جميع المنحوتات.

جدير بالذكر أن بوتيرو (الذي ولد في عام 1932 وتوفي في عام 2023) كانت تربطه صلات عديدة بإيطاليا. وكان قد قام خلال أعوامه الأولى بعدة رحلات إلى هناك، حيث تأثرت أعماله بأساتذة قدامى من أمثال مايكل أنجلو. وكان يملك منزلاً لقضاء العطلات في توسكانا.