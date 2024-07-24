الكتاب الصوتي.. حظ الأذن من القراءة يواجه التحديات

المصدر: دبي - وفاء السويدي

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تشهد الكتب الصوتية انتشاراً متزايداً في العصر الرقمي، حيث يُقبل الشباب على استغلال التكنولوجيا لتحويل وقتهم إلى فرص تعليمية وترفيهية.

ومع ذلك، يواجه هذا النوع من النشر العديد من التحديات التي تؤثر على انتشاره بشكل أوسع.

«البيان» التقت الكاتبة هيا القاسم، مؤسس دار شمس للنشر، التي بدأت الحديث بتوضيح التحديات التي تواجه الكاتب عند إنتاج الكتاب الصوتي. وقالت: إن انتشار الكتب الصوتية لا يزال محدوداً بسبب عدم إيمان الناس بجودتها وقدرتها على تقديم نفس قيمة الكتاب المطبوع.

كما أن التكلفة العالية للإنتاج، التي تشمل استئجار استوديو والتعاون مع قارئ محترف لديه طريقة قراءة وتقديم تجذب القارئ لفترات زمنية طويلة، وذي هوية صوتية مميزة، تمثل عقبة كبيرة. إضافة إلى مشكلة الحفاظ على حقوق الكتاب من النسخ غير المشروع وانتشار المحتوى دون إذن.

وجه للاستدامة

وبرغم التحديات، عبرت الكاتبة عن تفاؤلها بمستقبل الكتب الصوتية، وتتوقع أن تشهد هذه الوسيلة انتشاراً سريعاً وفعالاً في المستقبل القريب، نظراً للحاجة المتزايدة للسرعة في أداء المهام، بما في ذلك القراءة.

وذكرت أن الكتب الصوتية يمكن أن تكون مفيدة خلال ممارسة الرياضة أو أثناء التنقل، وحتى في تربية الأطفال ليرفع لديهم حصيلة المستوى اللغوي بشكل جيد. واليوم التوجه لإنتاج الكتاب الصوتي هو وجه للاستدامة والحفاظ على البيئة.

قنوات داعمة

وأكدت الكاتبة والمدربة سميرة خليفة أن فكرة الكتب الصوتية لا تزال غير ناضجة بالشكل الكافي في مجتمعاتنا، على الرغم من توفر القنوات الداعمة للحصول عليها بأسعار زهيدة.

وأشارت إلى أن المخاطر المتعلقة بانخفاض الأسعار وفقدان الرقابة على المحتوى الفكري، من الممكن أن تزيد فرص النسخ الإلكتروني المتكرر في الشبكة الإلكترونية الذكية وانتشار المقاطع الصوتية بشيء من التغيير والتحريف من دون أدنى مراقبة.

أجيال مثقفة

ولفتت إلى أن الوقت مناسب جداً لدعم فكرة الكتاب الصوتي في ظل القفزات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، خاصة مع وجود أجيال مثقفة إلكترونياً تميل نحو السرعة في الحصول على المعلومات من خلال الاستماع.

وأكدت أن الاستثمار في الكتاب الصوتي سيسهم في نشر الوعي والمتعة بشكل أوسع، مشددة على ضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية.

ومن الواضح أن هناك فرصاً كبيرة لنمو هذا المجال في المستقبل القريب. ويتطلب ذلك تضافر الجهود لحل التحديات المتعلقة بالتكلفة والحقوق الفكرية، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز انتشار الكتب الصوتية بين الشباب والقراء بشكل عام.