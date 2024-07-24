جدة التاريخية.. 10 سنوات في قائمة اليونسكو

المصدر: جدة - البيان

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يحتفي برنامج جدة التاريخية التابع لوزارة الثقافة السعودية بمرور عشرة أعوام على تسجيل منطقة جدة التاريخية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العام 2014.

وذكر برنامج جدة التاريخية أن البرنامج يواصل جهود إعادة إحياء المنطقة؛ للحفاظ على إرثها الثقافي والعمراني، وتحويلها إلى وجهة تراثية عالمية تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وبين البرنامج، أن جدة التاريخية بما تمتلكه من مقومات معمارية وعمرانية وثقافية فريدة تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، تمتاز كذلك بموقعها الجغرافي المهم على ساحل البحر الأحمر.

وأشار البرنامج إلى أن المنطقة تضم أكثر من 650 مبنىً تراثياً و5 أسواق رئيسة تاريخية وعدة مساجد تاريخية، ومدرسة تاريخية واحدة، وتمتاز بالطراز المعماري والنسيج العمراني لمدن ساحل البحر الأحمر التاريخية، بمبانيها متعددة الطوابق ومكوناتها الخشبية وطرق بنائها التقليدية، وشوارعها الضيقة.