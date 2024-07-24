«حدائق الأبجدية» معطرة بالقصيدة في مراكش

المصدر: مراكش - البيان

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نظمت دار الشعر بمراكش فقرة جديدة من برنامجها «حدائق الأبجدية». وأضاءت الفقرة على التجربة الشعرية المغربية الجديدة.

وقدمت تجربة كل من الشاعر والباحث عبدالدين حمروش والشاعر والمترجم والباحث محمود عبدالغني.

واختار الشاعر عبدالدين حمروش أن يقرأ قصائد قصيرة. قصائد تقربنا من عوالم شاعر «وردة النار»، الديوان المتوج بجائزة الشعراء الشباب لاتحاد كتاب المغرب مطلع تسعينيات القرن الماضي، ومعه نكتشف صوتاً شعرياً متميزاً حفر اسمه على جدارية الشعر المغربي.

وقرأت الشاعرة والمترجمة السورية ريم السيد، المقيمة في باريس، لوطنها سوريا وخطت بعدها نصوصاً كان صوت الحب يعلو فوق سماء الخيبة. من ثلاثيتها الشعرية «سورياليزم».

واختار الشاعر والمترجم والباحث محمود عبدالغني قراءة نص شعري طويل. صاحب «حجرة وراء الأرض» اختار قصيدة عن هشاشة الكائن.

وفي «حدائق الأبجدية»، «شدت» الفنانة هاجر الجبراتي، بمعية الفنان مولود أعقا على آلة القانون، مقامات عربية ومغربية أصيلة بين سماوات الشعر والجمال.