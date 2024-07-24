«تقاطع 93».. سلسلة فقرات مُلهمة تعكس اهتمامات المرأة

المصدر: دبي - البيان

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نقاشات وموضوعات متنوعة يطل بها البرنامج الإذاعي «تقاطع 93»، الذي يرافق مستمعي «إذاعة دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام» يومياً .

وعلى مدار ساعتين، ليقدم سلسلة من الفقرات الملهمة التي تبرز محتوى البرنامج وحيويته ورشاقته، وقدرته على استعراض كل ما يهم المرأة في مجالات الأسرة والأزياء والتجميل والصحة النفسية والعامة، إلى جانب أخبارها في كافة قطاعات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها الكثير.

طاقة إيجابية

ويمتاز البرنامج الذي يبث يومياً من الاثنين وحتى الجمعة بما يحمله من طاقة إيجابية، وما يقدمه من جرعات معرفية للمرأة في مختلف القطاعات التي تهمها، حيث يتولى تقديمه المذيعات فاطمة عبدالرحمن، ولونا غفرة، وسارة البلوشي.

واللواتي يتميزن بقدرتهن على طرح موضوعات تواكب اهتمامات المرأة وتركز على رفع مستوى الوعي لديها حول صحتها العامة، وتحفز لديها روح الابتكار والمبادرة، وتعكس المكانة التي وصلتها في المجتمع الإماراتي، وذلك من خلال استضافة مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة.

موضوعات مهمة

وفي هذا الصدد، أكدت لونا غفرة أن البرنامج يمتاز بتنوعه وقدرته على طرح موضوعات مهمة قادرة على لفت انتباه المستمع.

وقالت:«نسعى عبر برنامج «تقاطع 93» إلى استعراض واقع المرأة في الإمارات، وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات واسعة، وما حققته من إنجازات لافتة في مختلف القطاعات وانعكاسات ذلك على حياتها اليومية وعلاقتها مع أسرتها والمجتمع، ونسعى إلى مناقشة ذلك من خلال وجهة نظر المرأة نفسها، ما يجعل البرنامج مصدراً مهماً للمعرفة والطاقة الإيجابية».

قضايا ومتطلبات

ومن جانبها، أشارت فاطمة عبدالرحمن إلى طبيعة البرنامج وما يشهده من نقاشات يتطلب بذل جهد كبير أثناء عملية إعداده.

وقالت: «يتطرق البرنامج إلى العديد من القضايا التي تخص المرأة ومتطلباتها، وهو ما يحتاج إلى عملية بحث شاملة لاختيار الأفكار الملائمة التي يمكن من خلالها إثراء البرنامج، وتقديم محتوى إعلامي قادر على إبراز مكانة المرأة المجتمعية واستعراض مشاركاتها وتوجهاتها في مختلف المجالات».

منوهة إلى أن أسلوب تقديم البرنامج يلعب دوراً مهماً في إيصال رسائله الرئيسية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه يتطلب اختيار مواضيع شيقة وغنية، وأن يتم تقديمها على الهواء مباشرة بأساليب شيقة ومتنوعة قادرة على جذب اهتمام المستمع.

تفرد محتوى

في المقابل، أشارت سارة البلوشي إلى أن طبيعة برنامج «تقاطع 93» تجسد توجهات «دبي للإعلام» الهادفة لأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

وقالت: «يمتاز البرنامج بتفرد محتواه وقدرته على طرح نقاشات وموضوعات خاصة ومتنوعة في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تقديمه لفقرات تغطي العديد من الجوانب التي تهم المرأة في كافة أماكن تواجدها، حيث نستعرض من خلاله الكثير من الآراء حول ما نطرحه من أفكار ساهمت في إثراء البرنامج».

يذكر أن «تقاطع 93» يبث عبر أثير إذاعة دبي من الاثنين وحتى الجمعة في تمام الساعة 10:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.