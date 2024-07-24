صيف دبي.. عوالم ترفيه شائقة تنبض بالإبداعات والمغامرات

المصدر: دبي – البيان

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تقدم دبي خلال الإجازة المدرسية الصيفية هذا العام مجموعة واسعة وغنية من الأنشطة الممتعة التي تشمل ملاعب الغولف المصغرة المجهزة بأضواء النيون والأرضيات المضيئة، وحصص تعلّم إعداد البيتزا، وصولاً إلى مجمعات الألعاب الإلكترونية الترفيهية وغرف الهروب المليئة بالتشويق.

أول هذه الأنشطة، تقدمه «أدفنتشر آيلاند»، التي تعد إحدى وجهات المغامرات الشيّقة الجديدة في «جميرا بيتش ريزيدنس ذا ووك»، وتستقبل محبّي التشويق البالغين من العمر ستّ سنوات وأكثر. وتمتاز هذه الوجهة بما تحتويه من ساحات مجهّزة بأحدث التقنيات للعب بأضواء الليزر، فضلاً عن غرف الـ «بيكسل» التي تتغير فيها ألوان الأرضيات بطريقة حيوية وممتعة على وقع حركة أضواء الليد الباهرة.

وفي السياق، تبرز «ريبامبيل» وجهة مثالية تجمع بامتياز بين متعة تناول الطعام الفاخر واستمتاع الأطفال بأنشطة ترفيهية مخصّصة لهم، في تجربة قلّ نظيرها في دبي، وتتيح للوالدين اختبار أشهى الوجبات الفاخرة التي يقوم بإعدادها الشيف غابرييل مارتينيز وألذّ الحلويات التي يعدّها شيف المعجنات الشهير لويس فيديريكو أوليفيرا.

تنافس

ويستطيع الزوار اختبار مهاراتهم وتحليلاتهم المنطقية ولياقتهم البدنية في وجهة «تيب فاكتر»، حيث يمكن للفرق المشاركة التنافس على 21 تحدياً ضمن أربع فئات. وتُعدّ وجهة المغامرات الداخلية هذه مثالية للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثمانية أعوام وأكثر، حيث يمكنهم التسلق وتخطي مجموعة من العقبات.

ويمكن الاستمتاع بمجموعة من التجارب المميزة التي تتحدى المنطق في متحف مدينة الأوهام في دبي، حيث يمكنكم تسلّق الجدران مثل «سبايدر مان» والزحف للخروج من شاشة التلفاز مثل «سمارة» ورؤية الأعمال الفنية المذهلة في هذه الوجهة التفاعلية.

أما زائرو مسرح الفن الرقمي «ثياتر أوف ديجيتال آرت» في دبي فموعدهم مع الدهشة والانبهار، حيث تجمع هذه التجربة الرقمية في سوق مدينة جميرا بين الفنّ والتعليم والإلهام في آنٍ معاً.

ويقدّم هذا المسرح دوماً برنامجاً غنياً بالعروض والفعاليات التي تلقي الضوء على مختلف التوجّهات الفنية والفنانين المشهورين والقصص الملهمة وفعاليات الصحة الذهنية والجسدية التي تضمن تجربة استثنائية لا تُنسى.

وفي جانب آخر، توفر غرفة الهروب «إسكيب ذا روم» التي تقع في «بوكس بارك»، وجهة التسوق وتناول الطعام العصرية في دبي، خمسة تحديات آسرة، بدءاً من سيناريوهات الرعب، وصولاً إلى سيناريوهات التشويق. ويمكن لمجموعات مكونة من 4 – 7 لاعبين السعي معاً لفكّ الألغاز المحيّرة والعثور على أدلة ذكية للخروج من الغرفة المقفلة خلال 60 دقيقة فقط.

مهارات

يمكن للصغار أن يستعدوا هذا الصيف لاكتشاف مهاراتهم في مجال الطهي من خلال حصص «باستامامّا» العملية لتعلّم كيفية إعداد البيتزا. ويجري تنظيم هذه الصفوف يوم السبت كل أسبوعين، حيث يمكن للأطفال إتقان المهارات الكلاسيكية لصنع عجينة البيتزا وإلقائها في الهواء.

وفي نوع آخر من الترفيه، يقدم «تري هاوس»، وجهة الترفيه الواقعة في «بلوواترز دبي»، ساعات من الترفيه والمتعة لكافة أفراد العائلة.

وتضمّ هذه الوجهة ملعب غولف صغيراً يحتوي على تسع حفر وسط غابة مطرية تتلألأ فيها كائنات حيوية مضيئة، فضلاً عن مساحة مخصصة للعبة الليزر ضمن أجواء مميزة ومنتزه الترامبولين مع جدران للتسلّق ومسار مخصّص لشخصيات النينجا ومنطقة لعب واسعة مخصّصة للأطفال تحتوي على حوض كبير من الكرات البلاستيكية الآمنة ومنزلقات وأراجيح وحبال ملائمة للصغار.

وفي تجربة مختلفة في عالم مضاء بالنيون في «3 دي بلاكلايت ميني جولف»، يمكن للزوار الاستمتاع بوجهة الجولف الداخلية المثالية وسط وهج لا مثيل له لأضواء النيون في الظلام.

حيث يمكن الاستمتاع بوضع كرات الغولف داخل 18 حفرة تمتاز كل منها بطابعها الفريد واختبروا جمال الألوان التي ترسم أشكالاً غنية ومتداخلة في الظلمة.

تجارب مختلفة

فرصة مميزة للقاء نخبة من المشاهير، مثل توم كروز وشاروخان يتيحها متحف «مدام توسو»، حيث يمكن الاستمتاع بتناول الخبز المحمّص مع الشاي مع ملكة إنجلترا والتحدث مع لويس هاميلتون وديفيد بيكهام.

وتوفر غرف هروب «جيم أوفر اسكيب رومز» في «نخيل مول»، قدراً كبيراً من الإثارة، لا سيما أنها صمّمت ونُفّذت بواسطة رسامي الرسوم المتحركة وخبراء الصور المولدة بالكمبيوتر المحترفين الذين صمّموا العوالم السينمائية الخيالية لتقدم تجربة حماسية للغاية للباحثين عن المغامرات، تعدّ هذه الغرف الوجهة المثالية لمحبي المغامرات والباحثين عن التشويق.

وفي «غراوند كونترول» يجد الزوار لمتعتهم صالة بولينج بثماني حارات ولعبة «ميني جولف» ولعبة السهام ورمي الفؤوس وألعاب الفيديو القديمة، كل ذلك تحت سقف واحد. فيما سيستمتع الزوّار بجمال نخلة الجميرا الذي لا مثيل له وأفق دبي الأيقوني من أعلى نقطة في الجزيرة.

وسيكون البرنامج الصيفي في «حضانة ريدوود مونتيسوري» في دبي مليئاً بمتعة التعلم الأكاديمي وتطوير المهارات الاجتماعية الأساسية للروّاد الصغار، إذ صُمّم ليكون وسيلة ممتعة لبداية رحلة العلم والتعلّم.

وسيقضي الأطفال وقتاً ممتعاً أثناء تواجدهم في المخيم الصيفي الذي يغطي ثمانية مواضيع مختلفة. أما في «باركور دي إكس بي» فسيكون الإبداع أساسياً للأطفال مع البرامج الصيفية الداخلية الحماسية المتوفرة حتى 23 أغسطس.

مرح ومغامرات

يمكن للأطفال الاستمتاع بصيف مليء بالألعاب والمرح والمغامرة مع مخيم «ويل فيت» الصيفي لغاية 23 أغسطس من الاثنين إلى الجمعة.

ويُقدّم «ذا ليتل جيم» عدداً لا يُحصى من الأنشطة، بدءاً من الجمباز وحتى الفنون والحرف اليدوية لإبقاء الصغار مستمتعين. ويحتوي «ذا ليتل جيم» في «ابن بطوطة مول» على برامج مصممة خصيصاً لتنمية قدرات الأطفال البدنية والاجتماعية والمعرفية في بيئة آمنة ومحفزّة.

ويستمر المخيم الفني الصيفي المليء بعالم من المرح للأطفال في «كيدزبالوزا» حتى 30 أغسطس. وسيستمتع الأطفال بفصل صيف مليء بالتعلم والمرح مع برنامج غني بالأنشطة الممتعة مثل الرسم على السيراميك والخبز وتزيين الفاكهة والزراعة وغير ذلك الكثير.