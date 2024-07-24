«عالم آية» في دبي.. فضاءات الفن تحكي قصص المستقبل

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

في دبي، يدخل الزوار في عالم مُعاد تصوره ومليء بالتجارب التفاعلية النابضة بالحياة التي تجمع بين الفن والتكنولوجيا وتعيد تعريف المتنزهات الترفيهية التقليدية.

فمن غرف مليئة بالمرايات وعروض الأضواء إلى الحدائق المضيئة، ينقل متنزه «عالم آية» الزوار إلى بُعد آخر من خلال 12 غرفة مبهرة مليئة بمنشآت فنية تتعلق بالمستقبل. وهو مقام على مساحة 3716 متراً مربعاً تقريباً.

وقال ألكسندر هيلر الرئيس التنفيذي لشركة هايبر سبيس المؤسسة لعالم آية «هذا المتنزه مصمم خصيصاً لجيل جديد من المستهلكين، جيل من المستهلكين يبحث عن الهروب من الواقع، وكما تعلمون، يعيش في اقتصاد المرح، اقتصاد التجربة الذي يريد الشعور بالأشياء».

وذكر هيلر أن عدد زوار متنزه عالم آية، الذي دُشن في ديسمبر كانون الأول 2022، تجاوز 750 ألف زائر منذ ذلك الحين، مما يجعله أحد أكثر الأماكن ارتياداً في دبي.

وقال الزائر العُماني سالم عبدالله الكندي «انبهار بالألوان، امتزاج بالألوان، يعطي حتى راحة نفسية، وإحنا في جو حر صيف بس مجرد ما تدخلي القاعات وتاخدي جولة تنسي كل شيء، ففي راحة لأي شخص يدخل هنا».

وكذلك الزائرة الهندية نيلش كوتاديا قالت «عندما أتينا ورأينا تأثير أضواء الليد وجدنا أنها مؤثرة جداً، والطريقة التي يتم بها تشغيل الموسيقى تعطي إحساساً وشعوراً جيدين جداً. وحين تدخل لا يمكنك أن تقول إن كل هذا يتم داخل مركز تجاري».