مصر: الكشف عن مقابر أثرية وعملات من العصر البطلمي بمدينة دمياط

المصدر: وام

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أعلنت بعثة أثرية مصرية اكتشاف 63 مقبرة تحتوي على مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة الـ26 من العصر المتأخر.

وقالت البعثة التابعة للمجلس الأعلى للآثار إنه تم الكشفت أيضاً عن عدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي أثناء أعمال الحفائر في جبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر إن التخطيط المعماري للمقابر المكتشفة يتبع النماذج المتعارف عليها في مصر القديمة خلال العصر المتأخر، مما يعزز الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف مما يسهم في إعادة تأريخ فترة زمنية مهمة لمدينة دمياط، بالإضافة إلى تأكيد التسلسل التاريخي لجبانة تل الدير والدور التجاري المهم لموقع دمياط عبر العصور التاريخية المختلفة.