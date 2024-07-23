«أوبرا عايدة» في دبي 13 سبتمبر

المصدر: دبي ــ البيان

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تستضيف «دبي أوبرا» الرائعة الموسيقية الفنية الخالدة «أوبرا عايدة» للمؤلف الموسيقي الإيطالي جوزيبي فيردي، وذلك من 13 إلى 15 سبتمبر المقبل. وتروي هذه الأوبرا قصة حب وتضحية في مصر القديمة، وتؤدّيها «أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية» ومنشدون وعازفون منفردون، بقيادة المايسترو «باتريك فورنييه»، تحت إدارة المخرج روبرتو لاغانا مانولي.

ويأخذ العرض جمهور دبي في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة، والمشاهد الشائقة، حيث يتمحور حول الأميرة الإثيوبية «عايدة» التي أسرها المصريون القدامى، والتي تجد نفسها عالقة في قصة حبّ مستحيل مع «راداميس» القائد العسكري الذي تربطه علاقة حب بـ «أمنريس»، ابنة الفرعون.