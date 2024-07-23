منتدى القوز للريادة الإبداعية.. فضاءات الصناعات الثقافية في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن موعد تنظيم النسخة الثانية من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الهادف إلى إبراز أهمية قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، وما يشتمل عليه من فرص استثمارية وتنموية فريدة، والاحتفاء برواد الأعمال وتمكينهم من تحويل رؤاهم وأفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وهو ما يتناعم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار بالطاقات والكفاءات الشابة وتمكينها.

وسيشهد المنتدى الذي تستضيفه منطقة القوز الإبداعية في الربع الأخير من العام الجاري، عقد سلسلة من المحادثات مع نخبة من الخبراء في ريادة الأعمال وقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية، ولقاءات التواصل وجلسات حوارية تناقش موضوعات متنوعة تتعلق بريادة الأعمال وسبل الارتقاء بها.

ومن جهة ثانية، كشفت الهيئة عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» التي تعقدها على هامش المنتدى، بهدف رفع مستوى المنافسة بين رواد الأعمال وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة تساهم في تطوير ريادة الأعمال وتدعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي. وتستقبل «دبي للثقافة» طلبات المشاركة في المسابقة حتى 31 أغسطس المقبل.

وفي هذا الإطار، أكدت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» أهمية «منتدى القوز للريادة الإبداعية» ودوره في دعم منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز روح الابتكار بين رواد الأعمال.

وقالت: «تسعى الهيئة من خلال المنتدى إلى توفير منصة قادرة على جمع المبدعين ورواد الأعمال وحثهم على تطوير مهاراتهم وإطلاق العنان لأفكارهم ومشاريعهم، وتمكينهم من التعرف على أفكار جديدة تسهم في تشجيعهم على مواصلة مسيرتهم المهنية في مختلف المجالات الإبداعية»، ونوهت إلى أن المنتدى يعتبر فرصة نوعية لمد جسور التواصل بين رواد الأعمال والخبراء والمستثمرين في مختلف المجالات، ما يساعد على فتح الآفاق أمامهم وإثراء معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم.

كما أشارت إلى أن «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» تمثل مساحة رحبة لتشجيع رواد الأعمال على التعريف بأفكارهم والتعبير عن طموحاتهم.