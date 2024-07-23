«مخيم الراوي الصيفي».. فعاليات غنية بالقيم والمعرفة

المصدر: الشارقة ــ البيان

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يواصل معهد الشارقة للتراث تنظيم برامج وأنشطة «مخيم الراوي الصيفي» في نسخته الثالثة خلال شهر يوليو الجاري في مدينة الشارقة، بالتعاون مع مجلس ضاحية السيوح ومجلس ضاحية الرحمانية.

ويتضمن المخيم الذي ينفذه مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث حزمة من الورش والفعاليات المفيدة، يقدمها مجموعة من المدربين والمختصين بالتراث الوطني والمحلي.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن المعهد يحرص على إثراء أوقات النشء والشباب خلال موسم الإجازة الصيفية من خلال تعزيز ربطهم بالتراث والهوية الإماراتية عبر عقد الفعاليات المبتكرة والأنشطة النافعة والمتنوعة.

وأشار المسلم إلى أن «مخيم الراوي الصيفي» يأتي ضمن استعدادات المعهد وتحضيراته الجارية لتنظيم ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الرابعة والعشرين خلال شهر سبتمبر المقبل.