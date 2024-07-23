هيئة الشارقة للكتاب تفتح باب التسجيل في «مؤتمر الناشرين»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» عن فتح باب التسجيل في الدورة الـ 14 من «مؤتمر الناشرين» الذي تنظمه من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.

وذلك ضمن الفعاليات الاستباقية للدورة الـ 43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2024، وبيّنت أن استقبال الطلبات من الراغبين في المشاركة يتم إلكترونياً على موقعها الرسمي خلال موعد أقصاه 30 أغسطس المقبل، وذلك عبر الرابط التالي: https://sibf.com/ar/accountregistration.

وأوضحت الهيئة أن مؤتمر الناشرين لهذا العام يستهدف مناقشة تحديات النشر في الساحتين المحلية والعالمية، وبحث الحلول الملائمة التي تنسجم مع تطورات سوق النشر ورغبات الجمهور وتفضيلاتهم، إلى جانب مواكبة آخر التطورات في سوق صناعة الكتاب وما ينتجه من فرص.

وفي عالم التكنولوجيا والتقنيات التي توفر للناشرين أدوات ومناهج أكثر مرونة للحفاظ على استدامة القطاع وتطوره مثل النشر الرقمي، والكتب الصوتية، والذكاء الاصطناعي بما يضمن توسيع نطاق وصول الكتب لأكبر شريحة من الجمهور ودخول أسواق جديدة.

وكانت الدورة السابقة من مؤتمر الناشرين قد شهدت حضور ومشاركة ناشرين ومتخصصين في صناعة الكتاب من 106 دول، حيث يمثل المؤتمر منصة دولية لعقد صفقات تبادل شراء حقوق النشر والترجمة، وبناء الشراكات وبحث سبل التعاون بين الوكلاء الأدبيين، إلى جانب تبادل خبرات ومعارف الأسواق العالمية واحتياجاتها ورغبات القراء من مختلف ثقافات العالم.

وشهد المؤتمر خلال الدورة الماضية 2023، تطوراً نوعياً في آليات عقد الجلسات الحوارية، حيث اعتمد المؤتمر آلية ورش عمل مهنية لتحقيق المزيد من الفاعلية والتأثير وتعميق التفاعل بين المشاركين، وذلك لترسيخ نتائج المؤتمر وتعزيز فائدتها للناشرين والوكلاء الأدبيين.

وحول مستهدفات مؤتمر الناشرين هذا العام، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن المؤتمر الذي ينعقد في كل عام يعد استجابة ضرورية لتطورات ومستجدات قطاع إنتاج المعرفة بشكل عام وصناعة الكتاب بشكل خاص لمناقشة وبحث التحديات والفرص واقتراح الحلول وبناء الشراكات للتوافق على مستقبل مستدام ومرن للنشر، بما يحفظ لهذا القطاع دوره وفاعليته في دعم مساعي التنمية والتقدم للمجتمعات.

وقال العامري: «يترجم مؤتمر الناشرين رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول أهمية تمكين المجتمعات بالمعرفة ليكون العالم مكاناً أفضل للجميع تسود فيه قيم الحوار والتعاون واحترام الاختلاف. كما يجسد توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بأهمية تعزيز فاعلية وحجم مساهمة قطاع النشر من النهوض بالمجتمعات».

مؤتمر الناشرين يناقش تحديات النشر محلياً وعالمياً في 3 نوفمبر المقبل

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