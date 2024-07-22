«ساعة أسرية» يضيء على اهتمامات العائلة وقضاياها بأساليب مبتكرة

المصدر: دبي ــ البيان

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للأسرة مكانة خاصة في المجتمع الإماراتي، فهي تُعد نواته الأساسية، وتعتبر حمايتها وصيانتها وضمان سعادتها من أولويات «دبي للإعلام»، التي خصصت عبر أثير إذاعة «نور دبي» ساعة كاملة، لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالأسرة واهتماماتها، ورفع مستوى الوعي لدى أفرادها، ويأتي البرنامج الإذاعي الذي يبث على الهواء مباشرة، مساء يومي الاثنين والأربعاء، في إطار توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى أن تكون الأقرب إلى الجمهور، وضمن التزاماتها بتقديم المحتوى الإعلامي الهادف.

برنامج توجيهي

ويعتبر «ساعة أسرية»، الذي يقدمه أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، بمثابة برنامج توجيهي، يهدف إلى نشر التوعية، وتقديم النصيحة القيّمة لكافة أفراد العائلة، والتي تساعدهم على بناء علاقات مستقرة وسعيدة، وتمكنهم من تجاوز ما يواجهونه من تحديات مختلفة، بأساليب إيجابية، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى قدراتهم، وتطوير مهاراتهم في التعامل مع المشكلات اليومية المختلفة، ما ينعكس إيجاباً على الأسرة نفسها، ويعزز أواصر التعاون والتفاهم بين أفرادها.

فقرات متنوعة

وأكد أحمد عبد الكريم أهمية المواضيع والقضايا التي يستعرضها البرنامج، وتأثير ذلك في الأسرة. وقال: «يشكل برنامج «ساعة أسرية»، جسراً للتواصل مع أبناء المجتمع، ويمثل إحدى المبادرات النوعية الهادفة إلى الارتقاء بالأسرة والمحافظة عليها، وتعزيز أواصر التعاون الإيجابي بين أفرادها، ما ينعكس إيجاباً عليها، ويسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام»، وأوضح أن البرنامج يسعى من خلال فقراته المتنوعة، إلى تسليط الضوء على احتياجات العائلة، ويناقش كل ما يهمها، ما يسهم في نشر الوعي بين أفرادها حول العديد من المواضيع المهمة النابعة من تفاصيل حياتنا اليومية.

وتابع: «نحرص في البرنامج على تقديم المشورة والنصيحة والمعلومة المفيدة، التي تمكّن أبناء الأسرة من التعامل مع مختلف القضايا المستلهمة من الواقع بأساليب إيجابية فعالة، كما نسعى فيه إلى نشر القيم الإنسانية، وتعزيز الود والتسامح بين أفراد المجتمع، وحثهم على الالتزام بمنظومة العادات والتقاليد المجتمعية، ما يعزز الهوية الوطنية في نفوسهم»، مؤكداً أن البرنامج تحول إلى منصة مهمة لزيادة الوعي حول أهمية العلاقات الأسرية والمجتمعية، حيث يسهم في تهيئة بيئة تعليمية تفاعلية، تمكن الأسر من التغلب على تحديات الحياة.

يشار إلى أن برنامج «ساعة أسرية» يبث على الهواء مباشرة، يومي الاثنين والأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، وهو من تقديم أحمد عبد الكريم، وفريق العمل في المتابعة والإعداد، محمد عمر وإسراء الهاشمي.