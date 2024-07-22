مهرجان جرش ينطلق بعد غدٍ

المصدر: عمان ــ أ.ف.ب

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تنطلق الدورة الثامنة والثلاثون لمهرجان جرش الأردني للثقافات والفنون، الأربعاء، بمشاركة فرق فنية محلية وعربية وأجنبية.

ويقام المهرجان بشكل رئيسي على مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كلم شمال عمان) من 24 يوليو الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل، وفق ما أعلن المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي.

ويشارك في المهرجان فنانون أردنيون كعمر العبدالات، ومكادي نحاس، وديانا كرزون، والمصرية عفاف راضي، واللبناني مارسيل خليفة، والسورية فايا يونان.

ويتضمن برنامج المهرجان أيضاً، حفلات لفرق شعبية وفلكلورية أردنية وعربية وأجنبية، من بينها دار الأوبرا المصرية. كذلك يشارك فيه 130 شاعراً أردنياً وعربياً، وعشرة فرق مسرحية و12 نحاتاً، وفرق تراثية وفنية وموسيقية وحرفية.

وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر الكبير في القرن الرابع قبل الميلاد، وهي تشتهر بأعمدتها ومدرجاتها وساحاتها ومعابدها وكنائسها، وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة.