انطلاق دورة عناصر العرض المسرحي في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أول من أمس، فعاليات دورة عناصر العرض المسرحي الحادية عشرة بالمركز الثقافي لمدينة كلباء، في إطار التحضير لمهرجان المسرحيات القصيرة، الذي تنظمه دائرة الثقافة سنوياً، في سبتمبر المقبل.

واستهلت أنشطة الدورة في حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، بورشة «التمثيل»، بمشاركة نحو 40 متدرباً، وتحت إشراف الفنان إبراهيم سالم، الذي شرع في محاضرته الأولى بتقديم الإطار العام لبرنامجه التدريبي، الذي يستمر مدة عشرة أيام، ثم تطرق إلى جوانب من تاريخ فن التمثيل، وأبرز محطات مسيرته منذ العصر الإغريقي، مشيراً إلى أهم المناهج والأسماء، التي أحدثت تحولات نوعية في مفهوم هذا الفن، كما تحدث عن بعض التجارب العربية والإماراتية في هذا السياق.

ودورة عناصر العرض المسرحي هي برنامج تدريبي يتضمن ثلاث ورشات تغطي مجالات التمثيل، والسينوغرافيا، والإخراج، لدعم وتعزيز قدرات الهواة الراغبين في المنافسة على جوائز مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.