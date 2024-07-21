«اللوفر أبوظبي» بوابة للحوار الثقافي والجذب السياحي

المصدر: أبوظبي - وام

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يمثل متحف اللوفر أبوظبي بوابة للحوار الثقافي وهو أحد المعالم السياحية والتراثية الذي استقطب حتى الآن 5 ملايين زائر منذ افتتاحه في عام 2017 معززاً بذلك مكانته باعتباره معلماً ثقافياً يحظى بتميز وأهمية عالمية غير مسبوقة.

ازدهار

وقال مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي: إن متحف اللوفر أبوظبي الذي صمم على يد المصمم العالمي الفرنسي جان نوفيل خير دليل على ازدهار المنظومة الثقافية والفنية في أبوظبي.

وأضاف: إن المتحف شهد خلال العام الجاري عرض أكثر من 6000 عمل فني أبدعها أكثر من 313 فناناً ينتمون إلى ثقافات متنوعة وتُعرض هذه الأعمال الفنية كلها جنباً إلى جنب.

وأشار إلى مجموعة المقتنيات الدائمة في المتحف، التي تشمل أعمالاً فنية من شتّى أنحاء العالم، مؤكداً أنها تمثل كنوزاً عالمية نادرة، فيما استعرض مجموعة من المعارض المهمة التي استضافها المتحف كمعرض «كارتييه الفنّ الإسلامي ومنابع الحداثة» و معرض «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم».

وكشف عن استقبال المتحف منذ افتتاحه في عام 2017 حتى اليوم 5 ملايين زائر، شكل الإماراتيون والمقيمون في دولة الإمارات 28 في المائة من إجمالي عددهم في حين شكل الزوار الدوليون 72 في المائة.

وعي

وذكر أن المتحف يحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى زواره من خلال برامجه ويستضيف ورش عمل تناول فيها موضوع الاستدامة. وأشار إلى إعلان المتحف مؤخراً عن قائمة معارضه التي يعتزم تنظيمها خلال موسم 2025-2024 والتي ستضم مجموعة من روائع الفن التي تحظى بتقدير عالمي وذلك من خلال أربعة معارض تفاعلية أهمها معرض «فن الحين 2024».

كما يعتزم المتحف إقامة معرض «ما بعد الانطباعية: رؤية أعمق» خلال الفترة من 16 أكتوبر من العام الجاري حتى 9 فبراير 2025 بالتعاون مع متحف أورسيه وسيقام معرض «ملوك إفريقيا وملكاتها: أشكال الحكم ورموزه» بالتعاون مع متحف كيه برانلي خلال الفترة من 29 يناير إلى 25 مايو 2025.