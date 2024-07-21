تجدد المباحثات بشأن منحوتات البارثينون

المصدر: القاهرة - البيان

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قال نيكولاس كولينان، المدير الجديد للمتحف البريطاني في لندن: «سنعمل هذا الأسبوع على إمكانية التوصل إلى اتفاق رسمي مع اليونان بشأن منحوتات البارثينون، وهو ما يوفر إشارة أخرى إلى أن المؤسسة أصبحت أكثر استعداداً مما كانت عليه في الماضي، لحل النزاع الطويل الأمد حول هذه المنحوتات».

وقال كولينان لهيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»: «آمل أن يكون هناك شكل من أشكال الشراكة الممكنة بين بريطانيا واليونان، وأعتقد أن هذا بالتأكيد شيء نرغب في المضي قدماً فيه، مؤكداً أن المتحف منفتح على التعاون»،

ولكن كولينان استبعد العودة الكاملة لهذه المنحوتات، التي نقلها أحد النبلاء البريطانيين من اليونان في أوائل القرن التاسع عشر، وبقيت في لندن منذ ذلك الحين.

وقال كولينان لـ«بي. بي. سي»: «إن قانون البرلمان لعام 1963 يحظر على المتحف إعادة رخام البارثينون بشكل دائم. ويمنع هذا القانون، المعروف أيضاً باسم قانون المتحف البريطاني لعام 1963، المتحف البريطاني رسمياً من التخلص من أي أعمال فنية في مجموعته».