«التشافي بالقراءة والكتابة» ورشة بجمعية الصحفيين

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت لجنة التدريب والتطوير بجمعية الصحفيين الإماراتية الجمعة ورشة بعنوان «التشافي بالقراءة والكتابة» قدمتها هالة عادل المقت مدربة ومعالجة حياة، وذلك بمقر الجمعية.

تناولت ورشة التشافي محوري القراءة والكتابة ودورهما في المساعدة على التخلص من ضغوطات الحياة ومعرفة الذات والوصول إلى أفضل ما بداخلنا لاكتشاف حياة جديدة.

وأشارت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين أن الورشة تأتي ضمن خطة لجنة التدريب والتطوير، وتستهدف الصحفيين من أعضاء الجمعية.

وعن أهمية موضوع الورشة قالت المعيني إنها تناقش بعض الأساليب المساعدة في التخلص من الضغوط والمشاكل والمشاعر السلبية.