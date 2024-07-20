نسخة عربية من «الحليب: تاريخ عالمي»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، النسخة العربية من كتاب «الحليب: تاريخ عالمي» للكاتبة «حنّة فيلتين»، وقد ترجم الكتاب إلى اللغة العربية علام إبراهيم زيدان، فيما راجعه الدكتور يوسف حمدان.

يسلّط الكتاب الضوء على تاريخ الحليب، ويتناول مجموعة واسعة من الموضوعات التي تشمل الأهمية الثقافية للحليب وقيمته الغذائية، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة الألبان، ويبدأ الكتاب بتتبع تاريخ إنتاج الحليب واستهلاكه، وتناقش الكاتبة دور الحليب في الحضارات القديمة، وتتطرق إلى كيفية استخدامه في الثقافات المختلفة حول العالم.

ولا تغفل الحديث عن أهمية هذا السائل الأبيض في الطقوس الدينية والمناسبات الخاصة بوصفه رمزاً للخصوبة والوفرة، وطريقة للتعبير عن الوضع الاجتماعي في بعض المجتمعات. وأخيراً، يسلط الكتاب الضوء على الآثار البيئية وأهم القضايا الأخلاقية التي تحيط بعملية إنتاج الحليب، ولا سيما ما يتعلق بأساليب التعامل مع الحيوانات. ويذكر أن «حنّة فيلتين» كاتبة وصحافية عملت مراسلة لمجلة «فارمرز ويكلي».