«إيسبا».. مواعيد يومية مع عشاق موسيقى البوب الكورية

المصدر: دبي - البيان

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يحتضن «دبي فستيفال سيتي مول»، ضيوف «مفاجآت صيف دبي» من عشاق موسيقى البوب الكورية، مع عرض «إيماجن» المبهر، الذي يقدم أغنية «سوبرنوفا» لفرقة الفتيات الكورية الفنية الشهيرة «إيسبا».

وذلك يومياً، بعد غروب الشمس، ولغاية شهر يونيو 2025. ويتعاون دبي فستيفال سيتي مول، مع المجموعة الموسيقية الكورية الجنوبية «إس إم تاون»، لتقديم هذا العرض الفني، في إطار العرض الترفيهي المائي «إيماجن»، بنوافيره الساحرة، ولوحاته الاستعراضية المبهرة، وأضوائه الليزرية، وتقنياته الصوتية المتطورة،.

حيث سيستمتع الضيوف من جميع الأعمار بخلفية موسيقية لأغنية «سوبرنوفا» الشهيرة، وذلك للمرة الأولى بالنسبة لفرقة فتيات البوب الكورية «إيسبا»، التي تصدرت ألبوماتها المراكز الأولى.

وقد افتتح سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، عرض «إيماجن» للمرة الأولى في عام 2016.

حيث يجمع هذا العرض الفريد بين اللمحات الفنية والتقنيات الحديثة، وقد حصل على رقمين قياسيين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر عرض على شاشة مائية، وأكبر «إسقاط ضوئي دائم» لعرض الصور والفيديوهات على أسطح غير تقليدية، فضلاً عن نيله شهادة التميز من «تريب أدفايزور».

وخطفت فتيات الفرقة الغنائية المتألقة «إيسبا»، كارينا وجيزيل ووينتر ونينغينج، قلوب محبي موسيقى البوب الكورية في جميع أنحاء العالم، بفضل ألحانهم العذبة وعروضهم الجذابة.

ونجحت الفرقة في عام 2020، في تحقيق شهرة عالمية، مع تسجيلها أرقاماً قياسية لأكبر عدد من المشاهدات خلال 24 ساعة، وذلك لأغنيتهم «بلاك مامبا»، التي سجلتها الفرقة كأول أغنية منفردة. بينما حظيت أغنية «سوبرنوفا» ضمن ألبوم الفرقة الأول «أرماجدون»، بشهرة واسعة لدى إصدارها في شهر مايو الفائت.

يقدم دبي فستيفال سيتي مول لضيوفه عالماً من الفرح والمرح والترفيه هذا الصيف، بما يزخر به من فعاليات ممتعة ومتنوعة، بما في ذلك موكب متنقل نابض بالحياة لنحو 50 فناناً، وظهور لافت لشخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين، وتصاميم وديكورات ساحرة، ووجهات جديدة وفاخرة، لتناول أشهى المأكولات.

كما يمكن للمتسوقين المشاركة في حملة «تسوق واربح»، التي تتيح لهم عند إنفاق 300 درهم فقط، فرصة الفوز بجوائز فورية يومية، وجائزة كبرى، وسيارتين فارهتين من نوع (لكزس آر إكس 350 إتش بلاتينيوم). أما الضيوف من نزلاء «فنادق مجموعة إنتركونتيننتال»، فيمكنهم الاستمتاع بخصومات حصرية على وسائل الترفيه، ووجهات تناول الطعام، من خلال «كتيب عروض صيف مفاجآت دبي للإقامة والترفيه».