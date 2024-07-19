جلسة أدبية في «دارة الشعر العربي» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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نظمت دارة الشعر العربي بالفجيرة جلسة أدبية شعرية بعنوان «أخبار وأشعار» حول شعراء العرب في الحجاز وشرق الجزيرة العربية.

استضافت الجلسة، الباحث في الأدب والشعر حمود الصاهود من المملكة العربية السعودية، والأديب والباحث الإماراتي أحمد محمد عبيد وتناولت قصص وأخبار شعراء العرب من مختلف مناطق الجزيرة العربية وعبر مختلف العصور وأبرز قصائدهم التي اشتهروا بها ومناسباتها.

وتحدث الباحثان عن ارتباط قصائد الشعراء بالمكان والعناصر البيئية والظواهر الاجتماعية المختلفة التي عايشها الإنسان العربي وتأثيرها على المفردات والصور الشعرية التي احتوتها قصائدهم.

حضر الجلسة جمع من الأدباء والشعراء والشباب والمهتمين من مختلف الأعمار بإمارات الدولة.