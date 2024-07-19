مجمع القرآن الكريم يختتم ورشة حول ترميم المخطوطات

المصدر: الشارقة - وام

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اختتم مجمع القرآن الكريم ورشة حول ترميم المخطوطات ضمن برنامجه الصيفي المتنوع وذلك في إطار دوره نقل علوم القرآن وتاريخه المعرفي والحضاري والثقافي للمجتمع والعالم.

شهدت الورشة التي قدمها خبير ترميم المخطوطات أحمد يوسف تفاعلاً ومشاركة كبيرة من مختلف الفئات العمرية لجذب اهتمامهم إلى المخطوطات والوثائق التاريخية والحفاظ عليها والتعامل الآمن معها بما يحفظها لفترات طويلة.

وقال عبدالله خلف الحوسني الأمين العام لمجمع القرآن الكريم: «تُعدُّ المخطوطات كنوزاً أثرية قيّمة توفر للزائرين والباحثين الأكاديميين فرصة الاطلاع عليها والتعرف إلى تاريخ وعلوم وكتابة القرآن الكريم».

وأضاف أن مجمع القرآن الكريم يضم عدداً كبيراً من المخطوطات النادرة يوليها رعاية واهتماماً كبيرين بما يتوافق مع رؤية وحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على خدمة كتاب الله وعلومه والعناية بالمخطوطات وكل ما يتصل بعلوم وأعلام القرآن الكريم ليكون المجمع منارة علمية وثقافية لخدمة كتاب الله.