وفد دولي يزور المكتب الرئاسي لـ «الفن الشعبي»

المصدر: الشارقة - البيان

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زار وفد من مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، التابع لمعهد الشارقة للتراث، المكتب الرئاسي لـ «المنظمة الدولية للفن الشعبي» بمملكة البحرين، لاختتام أعمال الاجتماع المشترك، والذي تمحور حول سبل تعزيز التعاون الثقافي والفني بين الفريقين، وآليات تفعيل مكتب المنظمة الدولية، الذي يستضيفه المركز في إمارة الشارقة، بحضور علي عبد الله خليفة رئيس المنظمة، وسلطان ماجد الخضر مدير المركز.

وجهة عالمية

وأعرب سلطان ماجد الخضر مدير مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي، التابع لمعهد الشارقة للتراث، عن امتنانه البالغ بحفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن الاجتماع بين الطرفين، مثّل فرصة نوعية لمناقشة آفاق تعزيز التعاون بين الطرفين، وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في دفع الجهود الرامية لحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، إلى مساحات أكثر نجاحاً وتنوعاً، مؤكداً أن إمارة الشارقة تعتبر الثقافة والتراث أداة رئيسة لحفظ قيم المجتمعات وهويتها، وضمانة مهمة لاستدامة تاريخها العريق وصون موروثها.

من جانبه، أثنى علي عبد الله خليفة رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي، على الجهود الكبيرة التي تبذلها إمارة الشارقة في دعم الثقافة على المستوى العربي والإقليمي، لتنطلق بعد ذلك التداولات حول رؤية الوفد المُمثل لمركز المنظمات، وتحديد الوضع القانوني للمقر الإقليمي للمنظمة الدولية للفن الشعبي، إلى جانب مناقشة الرؤى والأفكار التي تسهم في تفعيل المقر، واقتراح المبادرات الهادفة لنشر الوعي بالتراث الثقافي المادي وغير المادي.

مكانة ومركز

كما تناولت الاجتماعات آلية العمل المشترك، وحيثيات ترشيح ممثلين لتمثيل المنظمة في المكتب الإقليمي، والتزام الأطراف المختلفة بمسؤولياتها وأهدافها التي تصبو إلى خلق دور فاعل للمنظمة إقليمياً وعالمياً، وتعزيز مكانة مركز المنظمات كمنارة عالمية لمجالات التراث الثقافي، الذي يعد المركز الأول من نوعه في المنطقة، ويضم ست منظمات دولية متخصصة في مجال التراث الثقافي.

هذا، وتعتبر «المنظمة الدولية للفن الشعبي»، التي تأسست عام 1979 في النمسا، منظمة غير حكومية، متخصصة في توثيق وحفظ التراث الثقافي غير المادي، ونشر التوعية بأهم القضايا المتعلقة به.