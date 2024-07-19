مجموعة جديدة من الفنانين في «مجمع 421»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجمع 421 للفنون، المنصة المستقلة التي تعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين، عن مجموعة الفنانين المختارين لبرامج بناء القدرات لعام 2024 - 2025 .

وعن دعوتين مفتوحتين جديدتين. وتتيح هذه البرامج التي تشمل برنامج التطوير الفني وبرنامج الإقامة الفنية، الفرصة لـ 7 فنانين للعمل على مشاريع رئيسية تتناول قضايا معاصرة ونقدية متعلقة بالمنطقة، كما يدعو مجمع 421 للفنون الفنانين للتقدم بطلباتهم للمشاركة في الدورة القادمة من منحة البحث الفني للعام 2025.

الفنانون السبعة المختارون هم: آلاء عبدالنبي، وجمعة الحاج، وآنا إسكوبار، ضمن برنامج التطوير الفني لعام 2025، ويوسف عبدالسيد، وشما آل حامد، وأدريان بيبي، وفرح سلطاني الذين يشاركون كفنانين مقيمين من يوليو إلى ديسمبر المقبل.

برنامج تطوير

وتضمنت قائمة الفنانين الذين تم اختيارهم للمشاركة في برنامج 421 للتطوير الفني لعام 2024 آلاء عبدالنبي، وجمعة الحاج، وآنا إسكوبار.

وتستخدم آلاء عبدالنبي النحت والأعمال التركيبية للتعبير عن فنها وممارستها، في حين يتركز منهجها الفني على إنتاج الشظايا التي تجمع لتشكيل إحساس بالكمال، في حين أن جمعة الحاج لديه معرفة في الاتصال البصري والبلاغة.

ومن ناحية أخرى، تمارس آنا إسكوبار نهجاً فنياً متعدد التخصصات يجمع بين مجالات الحرف والفن والتصميم.

برنامج إقامة

وتضمنت قائمة الفنانين الذين تم اختيارهم ضمن الدفعة الثانية من برنامج 421 للإقامة الفنية للعام 2024: يوسف عبدالسيد، وشما آل حامد، وأدريان بيبي، وفرح سلطاني (زميلة جامعة نيويورك أبوظبي)، أما يوسف عبدالسيد، فهو مخرج إبداعي وفنان متعدد التخصصات مقيم في الكويت تتنقل ممارسته بين الأنواع الفنية تتوزع بين مجالات الأزياء والصناعات الإبداعية والعمارة والتصميم.

وتستخدم الفنانة شما آل حامد المقيمة في أبوظبي الرسم كوسيلة أساسية وغالباً ما تتناول ممارساتها الفنية البورتريه الذاتي وارتباطاته بالسرد. وأدريان بيبي فنان مهتم بالنسيج ومقيم في بيروت وتمثل ممارسته الفنية بحثاً مستمراً في المواد والعمليات الفنية. وتعمل فرح سلطاني، وهي فنانة مقيمة في أبوظبي، في مجالات متعددة منها النحت، والرسم، والفيديو، والنص، والأعمال التركيبية.