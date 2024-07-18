قناة اليوتيوب الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية تحصد الدرع الفضي

المصدر: أبوظبي - وام

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حصدت قناة اليوتيوب الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدرع الفضي من إدارة اليوتيوب التابعة لمؤسسة غوغل العالمية، لتخطي عدد مشتركي القناة أكثر من 100 ألف مشترك.

يأتي ذلك نظراً للثقة التي تحظى بها قناة اليوتيوب، بوصفها مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وقيامها ببث المعلومات الدقيقة والموثقة.

وقال عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية حريص على تطوير قناة اليوتيوب وتحديثها، وإثرائها وتغذيتها بشكل مستمر، ما جعل قناته المتخصصة تحصد الدرع الفضي في زمن قياسي من المتابعة الدقيقة والمسؤولة.

وأشار إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية اتبع خطة استراتيجية منهجية سهلت وصول زوار شبكة الإنترنت إلى قناة اليوتيوب، لمتابعة الأفلام الوثائقية الوطنية، والفيديوهات التي تدعم الهوية المؤسسية للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعزز سمعته المؤسسية، وتؤكد لجمهوره حرصه على جمع ذاكرة الوطن وحفظها وإتاحتها. وأكد أن المحتوى الذي تزخر به قناة اليوتيوب الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي يتمثل بأكثر من 500 فيلم ومادة مرئية متنوعة، يصب في صالح أهداف المؤسسة، تم رفعها في القناة بشكل متسلسل وبأسلوب واعٍ، جذب العدد الأكبر من رواد الإنترنت، والباحثين عن المعلومة التاريخية الموثقة والتراثية الدقيقة. وأشاد بجهود القائمين على إدارة القناة وتغذيتها وتطويرها، مؤكداً أن دوام بذل هذه الجهود المخلصة يجعل القناة تحافظ على الصدارة والتميز.