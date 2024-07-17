فتح باب التسجيل في «أمير الشعراء 11»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، أمس، عن فتح باب التسجيل في برنامج «أمير الشعراء»، لموسمه الحادي عشر أمام الراغبين بالمشاركة عبر موقعه الإلكتروني وذلك حتى 15 أغسطس المقبل.

وتنصّ شروط الترشّح، على ألا يقلّ عمر المشترك عن 18 عاماً، ولا يزيد على 45 عاماً، وأن يرسل قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها على 20 بيتاً، ولا تقل عن 8 أبيات، أو أن يرسل قصيدة تفعيلة لا يزيد عدد مقاطعها على مقطعين، دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً.

ويتطلب الاشتراك في البرنامج إرسال سيرة ذاتية للمشترك، تتضمن تاريخ الميلاد ومكان الإقامة وبيانات الاتصال، وإرسال صورة جواز سفر المشترك، الذي لا تقل مدة صلاحيته عن 12 شهراً، وصورة شخصية للمعاملات الرسمية. ويمكن للراغبين في الترشّح للموسم الجديد الاطّلاع على المعلومات الكاملة عن التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج: princeofpoets.ae.

وتباشر لجنة التحكيم، بعد انتهاء فترة التسجيل، فرز طلبات الترشيح وتقييم القصائد، وفق معايير فنية ونقدية دقيقة يتبعها مقابلة الشعراء، واختبارات اختيار المتأهلين إلى الحلقات المباشرة في مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث يتم اختيار عشرين شاعراً للتنافس على لقب «أمير الشعراء».

ويلقي برنامج أمير الشعراء الضوء على دور أبوظبي «إمارة الشعر»، في تعزيز التفاعل والتواصل الشعري، باعتباره نافذة مفتوحة على آفاق الامتداد الثقافي للحوار بين الشعوب والثقافات، ومنارة في تعزيز الحراك الثقافي العربي، ومنبراً يجمع أبناء لغة الضاد.

ويعزز برنامج أمير الشعراء دور الشعر والنقد في النهوض بالشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، ويسعى إلى اكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.

يشار إلى أن الفائز بالمركز الأول، يحصل على لقب أمير الشعراء، وبردة الشعر، التي تمثّل الإرث التاريخي للعرب، والخاتم الذي يرمز إلى لقب الإمارة، وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم.

ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة 500 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة 300 ألف درهم، والفائز بالمركز الرابع على جائزة بقيمة 200 ألف درهم، والفائز بالمركز الخامس على جائزة بقيمة 100 ألف درهم.