«اتصالات لكتاب الطفل» تستقبل المشاركات حتى 31 يوليو

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت جائزة اتصالات لكتاب الطفل التي يُشرف عليها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وتحظى برعاية «إي آند الإمارات» جميع المبدعين العاملين في صناعة كتب الأطفال واليافعين الصادرة باللغة العربية من مختلف دول العالم، إلى تقديم مشاركاتهم للنسخة السادسة عشرة من الجائزة في موعد أقصاه 31 من يوليو الجاري.

وتتضمن الجائزة البالغة قيمة جوائزها الإجمالية 1.2 مليون درهم خمس فئات وهي: «الطفولة المبكرة» المخصصة لكتب الأطفال من الولادة وحتى خمس سنوات و«الكتاب المصور» (9-5 أعوام) و«كتاب ذو فصول» (12-9 عاماً) و«كتاب اليافعين» (18-13 عاماً) و«كتاب الشعر» (حتى 18 عاماً) وهي الفئة المتجددة التي تُطرح كل عامين والخاصة بالدورتين 15 و16 من الجائزة.

ويمكن لصُنَّاع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية من مؤلفين وناشرين ورسامين التقدُّم بمشاركاتهم من خلال إرسال نسخ مصوَّرة من الكتب المرشَّحة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس الإماراتي لكتب اليافعين info@uaebby.org.ae.