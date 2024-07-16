اللغة العربية ضيف شرف مهرجان أفينيون الفرنسي العام المقبل

المصدر: باريس ـــ أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

ستحل اللغة العربية ضيف شرف عام 2025، على مهرجان أفينيون المسرحي خلال نسخته المقبلة، حسب ما أعلن، أمس، مدير المهرجان، تياغو رودريغيس، الذي أكد أن اللغة العربية تتميز بـ «الغنى الهائل».

2025

وقال رودريغيز في لقاء مع الصحافيين والجمهور في مهرجان أفينيون، المقام حالياً بدورته الثامنة والسبعين في جنوب شرقي فرنسا، إن اللغة العربية ستكون ضيفة شرف المهرجان في برمجة 2025، مشيداً بـ «الغنى التراثي الهائل» لهذه اللغة، التي قال إنها تشكّل أيضاً جسراً بين الثقافات.

وحلت اللغة الإسبانية ضيفة الشرف في برمجة هذا العام، إذ استحوذت على 30% من البرمجة، فيما أفرد المهرجان هذه المساحة للغة الإنجليزية العام الماضي.

كما أعلن مدير المهرجان، أن مارلين مونتيرو فريتاس، ستقدم العرض الافتتاحي العام المقبل.

وقال رودريغيز إن فريتاس «تمزج في رقصها بين رموز كثيرة وكثافة الفكر الفلسفي حول عصرنا»، معتبراً أنها فنانة تقفز من مجال إلى آخر، بما يشمل بالإضافة إلى الرقص المسرح والأداء والفنون البصرية والسينما.

وستكون مارلين مونتيرو فريتاس أيضاً «فنانة شريكة» في المهرجان، مع مشاريع كثيرة، ستتشارك بها مع فنانين آخرين.