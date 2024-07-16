كرنفال للأطفال في دبي حافل بالأنشطة المميزة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلن مركز الغرير في دبي، عن إطلاق كرنفال الأطفال المميز خلال فصل الصيف، والذي يتيح للعائلات والأطفال الاستمتاع بأجمل الأوقات، من خلال مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب وورش العمل والعروض الحية.

ويقام الكرنفال 20 يوليو الجاري، ويستمر حتى 9 أغسطس المقبل، ويتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز من مجموعة من المتاجر والمطاعم.

وتنطلق الفعالية من الساعة 4 عصراً إلى 8 مساءً خلال أيام الأسبوع، وتشمل نشاطات وورش عمل للأطفال حول الحرف اليدوية، مثل تحضير الصلصال، ومهرج ورقي، وصناعة القبعات، والتلوين الكرنفالي، وصناعة علب الفشار. وتقدم الفعالية ورش عمل ممتعة للأطفال، مثل صناعة الأواني الفخارية والرسم عليها.

ويتضمن الكرنفال أيضاً عروض ألعاب الخفة، لإضفاء مزيد من المتعة والأجواء المبهجة للجمهور والأطفال.