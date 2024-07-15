حفلات «بيت ذا هيت» في دبي.. أجواء ترفيهية وألحان فريدة

المصدر: دبي ــ البيان

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أجواء ترفيهية وعروض موسيقية مفعمة بالأنغام الفريدة توفرها دبي لزوارها وسكانها، من خلال سلسلة الحفلات الموسيقية «بيت ذا هيت»، التي تعود بموسمها الثالث إلى دبي، بعد النجاح اللافت الذي حققته الدورات السابقة، لتقام هذا الصيف في «مركز دبي التجاري العالمي»، بمشاركة مجموعة من أشهر نجوم موسيقى «الراب»، الذين سيقدمون روائع أعمالهم في هذا الحدث الذي يوفر مزيداً من الفرح والمتعة.

3 فنانين

ويستضيف مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، ضمن حفلات «بيت ذا هيت»، أمسية في 19 يوليو الجاري، تجمع 3 فنانين مميزين، وهم «أبو الأنوار» و«أبيوسف» و«موسكو»، حيث يقدم كل منهم للجمهور موهبته الفريدة من نوعها.

ويتميز «أبو الأنوار»، مغني «الراب» المقيم في القاهرة، بأسلوبه الغنائي المميز، الذي يجمع بطريقة مبتكرة بين الموسيقى المصرية التقليدية، والاتجاهات الفنية المعاصرة.

وسيقدم «أبو الأنوار» أغنيته الشهيرة «باشا اعتمد»، التي حققت شهرة واسعة في المنطقة، والتي تعاون فيها مع زميله في هذه الأمسية «أبيوسف»، إلى جانب العديد من أغنياته الناجحة.

أما «أبيوسف» فله في عالم موسيقى «الراب» العربية مكانة مميزة، مع 600 أغنية في رصيده. ويشتهر النجم الثالث «موسكو» بأسلوبه الفني الخاص في موسيقى «الراب»، والقائم على الجمع بين الإيقاعات السريعة والبطيئة، كما حصدت أغنيات له، مثل «ماركة دولي»، و«كابتن»، و«موناليزا» وغيرها، إعجاب الجماهير، بفضل كلماتها المباشرة ونغماتها الحيوية.

حفل

وسيكون محبو موسيقى «الراب» على موعد مع حفل مباشر يقام في 20 يوليو الجاري، على مسرح «مركز دبي التجاري العالمي»، ويضم ثلاثة فنانين عرب، ضمن الموسم الثالث من حفلات «بيت ذا هيت»، وهم «عزيز مرقة»، و«بيج سام»، و«نويل خرمان». ويمتلك الملحن والمغني الأردني «عزيز مرقة»، قاعدة جماهيرية عالمية واسعة، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته، مثل «ما في منك»، و«أحلى واحدة»، و«مجنني» والكثير غيرها. وسيؤدي الفنان الفلسطيني الحائز على العديد من الجوائز «بيج سام»، أشهر أعماله وأكثرها نجاحاً، مثل «لاست سين»، و«ما بتهون»، و«واسي» وغيرها.

وتختتم الأمسية «نويل خرمان»، المغنية وكاتبة الأغنيات الفلسطينية المقيمة في دبي، والشهيرة بأسلوبها في مزج الأصوات الشرق أوسطية التقليدية مع موسيقى «البوب» و«الفانك».