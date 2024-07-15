صفع المشاهير لـ «المعجبين».. ظاهرة جديدة تثير الجدل

المصدر: القاهرة - لمياء علي

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«الجمهور هو صانع النجوم، ومن دونه لن يكون لهم وجود ولن ينالوا أي شهرة»، مقولة يكررها العديد من النقاد؛ فعلى مدار سنوات الزمن الجميل، كنا نلاحظ تقديس واحترام الفنانين لمحبيهم وحرصهم الشديد على تكوين علاقة يسودها التقدير معهم، لدرجة رفضهم تقديم أغنيات دون المستوى من أجل إرضائهم.

وكما نعلم أن العصور والتطورات التي تطرأ عليها، تساهم في تغيير كل شيء اعتدنا عليه، فأخيراً أصبحنا نلاحظ وجود شرخ في العلاقة بين المشاهير ومحبيهم، بات يحكمها معايير معينة مثل الترندات ونشر الشائعات والأكاذيب من أجل تصدر المشهد وحسب. وخلال الفترة القليلة الماضية، انتشرت ظاهرة جديدة طرأت على علاقة الفنان بجمهوره، وهي صفع الفنان للمعجبين والعكس صحيح، في سابقة من نوعها لم نشهدها من قبل.

عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب أثار الجدل، بعد أن تداول رواد التواصل، مقطع فيديو له من داخل أحد حفلات الزفاف، وهو يصفع أحد معجبيه.

الهضبة ظهر في الفيديو وهو يغني وسط تجمع الفنانين والحضور حوله، وفاجأه أحد الشباب وطالبه بالتقاط صورة تذكارية معه بهاتفه واحتضنه، فما كان من دياب إلا أن صفعه على وجهه، وتركه وأكمل الغناء بشكل طبيعي، ما أغضب محبيه منه.

محمد رمضان

وخلال الأيام الماضية، شهد الوسط الفني في مصر واقعة صفع جديدة، صاحبها هذه المرة كان الممثل المصري محمد رمضان، الذي كان يقدم حفلاً في منتجع بالساحل الشمالي بمصر.

وتداول رواد التواصل، مقطع فيديو يظهر فيه رمضان وهو يتشاجر مع شاب حاول تصويره بهاتفه، وقال له رمضان: «هات الموبايل»، وكرر الجملة أكثر من مرة ثم قام بصفعه على وجهه، وما كان من الشاب إلا رد الصفعة له في اللحظة ذاتها.

سمات

الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق، علق على انتشار ظاهرة صفع الفنانين لمعجبيهم، وقال لـ «البيان»: بالتأكيد تصرف غير مقبول من أي شخص فماذا عن الفنان؟ فهو دائماً تحت الأضواء وحركاته وسكناته محسوبة عليه؛ لذا عليه أن يكون أكثر هدوءاً وقادراً على السيطرة على أعصابه وضبط النفس.

ويرى محمد عبد الخالق أن الفنان عليه أن يتسم بسرعة البديهة ورد الفعل الذكي، مؤكداً أنه في حالة عدم مقدرته على ضبط أعصابه وردود أفعاله، فهنا عليه أن يستعين بمتخصصين لعلاج هذا القصور.

«الجمهور هو الذي يضع سعراً للفنان»، هكذا علقت الناقدة الفنية فايزة الهنداوي على ظاهرة صفع النجم لجمهوره، وقالت لـ «البيان»: «تصرف الفنان الذي يصفع محبيه غير مقبول».

وأضافت: لا أحد ينكر أن هناك تجاوزات من الجمهور تجاه نجمه المفضل، ورغم أن تلك التجاوزات ليست مقبولة ولكنها بكل أسف موجودة ونلاحظها مع المهووسين بالمشاهير ومن يفعلون تصرفات صادمة مثل الأحضان أو غيرها.

وأكدت الهنداوي أنه رغم تجاوز الجمهور إلا أن الفنان عليه أن يقبل الأمر كما هو؛ لأن الجمهور يصنع له إيجابيات كثيرة، فهو صانعه الأول ومن يجعل له سعراً في الوسط الفني، وبناءً عليه يرتفع أجره في الحفلات وغيرها. واختتمت حديثها بأن الفنان كما يأخذ من الجمهور الشهرة والنجومية، عليه أن يستقبل السلبيات بثبات انفعالي وأقصى درجات ضبط النفس، طالما قبلت أن تستفيد من الإيجابيات، أو أن يكون لدى الفنان حل آخر وهو رفض الإيجابيات وخطوة النجومية كلها من البداية.