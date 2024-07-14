معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب ينطلق غداً

المصدر: الإسكندرية - رويترز

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يبدأ غداً الاثنين معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشرة بمشاركة 77 دار نشر مصرية وعربية وببرنامج يضم 160 فعالية متنوعة.

وقال أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن المعرض يستضيف أكثر من 600 مثقف ومفكر وأديب من أبرزهم محمد سلماوي وإبراهيم عبدالمجيد ويوسف القعيد وسمير الفيل وعادل عصمت ومنصورة عز الدين ورشا سمير. وأضاف أن البرنامج الثقافي للمعرض يتناول محاور من بينها الترجمة والنشر والشعر والسرد الروائي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى الرقمي والدراما التلفزيونية.

وأشار إلى أن المعرض سيسلط الضوء على إبداعات أبناء الإسكندرية من كتاب وفنانين عبر سلسلة من الندوات بعنوان «للإبداع السكندري وجوه كثيرة».

إلى جانب ندوة عن الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة بعنوان «الحرب على غزة ومستقبل التوازن الإقليمي في الشرق الأوسط». ويكرم المعرض الفائزين بجوائز الدولة ممن رشحتهم مكتبة الإسكندرية هذا العام أمثال وزير الثقافة السابق محمد صابر عرب والناقد الأدبي حسين حمودة ومصمم الديكور أنسي أبو سيف.

ويشهد المعرض في دورته الجديدة تدشين مجموعة من المشروعات الثقافية من بينها إطلاق «جائزة مكتبة الإسكندرية للقراءة» بالإضافة إلى تدشين سلسلة «عارف» الإلكترونية، وهي سلسلة فيديوهات عن أبرز الأماكن والأحداث التاريخية المصرية. كما سيتم تدشين «منتدى مكتبة الإسكندرية للشعر العربي». ويمتد المعرض الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين حتى 28 يوليو الجاري.