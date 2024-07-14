مكتبات دبي مساحات إبداعية للثقافة المعاصرة والفنون المستدامة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تقدم إمارة دبي عبر حضور مكتباتها العامة والإبداعية أطروحات معاصرة لمفهومها الثقافي وأدوارها المعرفية، برؤى متعددة المسارات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وربطه بمكونات الثقافة المحلية والعالمية وتوجهاتها المتعلقة بالتواصل الحضاري بين الشعوب، وإسهاماتها في العديد من المجالات، وفى مقدمتها الفنون البصرية والأدائية، وكذلك التصميم المستدام، وغيرهما من القطاعات التخصصية، التي تصب في تقدير أهمية المعارف الإنسانية الحديثة ودعم المواهب الشابة وتمكينها معرفياً ومجتمعياً.

وتتصدر مكتبة الصفا للفنون والتصميم، أهم المساحات الإبداعية في إمارة دبي منذ تأسيسها في 1989 كونها تضمن موسوعات ومصادر معرفية مختلفة، وتم إعادة تحديثها وافتتاحها في 2019، لتتحول إلى واحة إبداعية تتميز بعمارتها المعاصرة لتعكس أهم وأجمل ما أنتجته العقول البشرية في مجالات الفنون على اختلافها، إلى جانب العمارة والتصميم والأزياء والكتب المصورة وغيرها الكثير.

استراتيجية وطنية

من جانب آخر، توفر المكتبة فرصة الوصول لمجموعة قيمة من الكتب والمواد العلمية، التي تغطي مختلف مجالات الفن والتصميم، بما في ذلك الفنون الجميلة وفنون الأداء والموسيقى والعمارة وفن الخط العربي والتصوير الفوتوغرافي وغيرها.. ويوجد أيضاً في المكتبة العديد من الغرف الحديثة متعددة الأغراض وأقسام الكتب المختلفة المناسبة لكافة الأعمار بلغات مختلفة، كما تعد المكتبة ثمرة مبادرة تجديد كافة المكتبات العامة في دبي، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو المجلس التنفيذي، في العام 2016، تأكيداً على دعم الهيئة للاستراتيجية الوطنية للقراءة 2026، إذ تأتي المكتبة كمشروع رائد ضمن هذه المبادرة المهمة بالشراكة مع بلدية دبي، لتكون نموذجاً لتطوير المزيد من الفروع الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

ممارسات إبداعية

وبما يتعلق بأهمية حضور مكتبة الصفا للفنون والتصميم في إثراء الحراك الثقافي والممارسات الإبداعية يقول عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة مكتبات دبي العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «إن مكتبة الصفا للفنون والتصميم تشكل مصدراً معرفياً مهماً، يساهم في إثراء الحراك الثقافي والإبداعي الذي تشهده دبي».

وقال: «لمكتبة الصفا للفنون والتصميم حضور خاص على الساحة الثقافية المحلية، حيث صممت لتتناسب مع تطلعات أهل الفكر والأدب والفنانين وأصحاب المواهب الإبداعية، بفضل ما تتضمنه من موسوعات ومصادر معرفية متخصصة في مجالات الفنون على اختلافها، وهو ما يتجلى في نوعية أقسامها التي تحتضن إصدارات متنوعة في الفنون التشكيلية والنحت والعمارة، والخط العربي والموسيقى والتصوير، وتصميم المجوهرات، وغيرها من الكتب المتخصصة».

أنشطة فنية

ويؤكد كلبت أن مكتبة الصفا للفنون والتصميم التي تضم بين جدرانها آلاف من الكتب كاللغة العربية والإنجليزية إلى جانب لغات أخرى، تمتاز بامتلاكها قاعدة خاصة بالأنشطة وأخرى مخصصة للمعارض الفنية التي تستضيفها بين الحين والآخر.

وتابع: يعكس طبيعة تصميم المكتبة الهدف الأساسي منها من حيث الاهتمام بقطاع الفنون والتصميم، حيث اعتادت على استضافة الكثير من المعارض الفنية، وهو ما يصب في إطار التزامات «دبي للثقافة» الهادفة إلى توفير منصة تمكن أصحاب المواهب الإبداعية من تقديم وعرض أعمالهم أمام الجمهور.

دعم الفنون

وأشار كلبت إلى أن مكتبة الصفا تتفرد بركن «ليكول الشرق الأوسط»، الذي يضم مجموعة شاملة من الموارد التعليمية والكتب والمواد الأرشيفية المتخصصة بتصميم المجوهرات، ومن بينها «فن الصائغ» لغيوم غلوريو، والتي توفر للطلبة والباحثين وأعضاء المجتمع إمكانية الوصول إلى موارد متنوعة تفتح آفاقهم وتحفزهم على استكشاف مجالات علم الأحجار الكريمة (الجيولوجيا، المعادن، استخدام الأحجار الكريمة)، وتاريخ المجوهرات (التصنيف، الصياغ والبيوت الكبيرة، صناعة الساعات)، وتاريخ الفن والحرف اليدوية (التاريخ، المهن، التقنيات، والمواد)، ما يساعد على إثراء معارف أعضاء المجتمع الإبداعي في هذا المجال.

مشاريع بحثية

مكتبة جميل تركز على إتاحة الوصول إلى المعرفة المضمنة في الفنون والثقافة، مما يتيح بناء روايات متعددة وإبراز انسيابية هذه الأفكار. وتشتمل مواضيع المحتويات الرئيسية على: تاريخ المعارض ومنهجية التعليم ومشاريع تعليم الفنون البديلة والخطاب المعاصر والنظرية في المنطقة وما حولها والرسائل العلمية لفنانين محددين والدراسات والتجارب المخططة للممارسات والتأثير، وإضافة إلى المجموعة الرئيسية، تشتمل المكتبة أيضاً على مجموعة خاصة وعابرة تتضمن أكثر من 2800 عنصر.

أطروحات فنية

وتشير أنس قطان، نائب المدير ورئيس قسم البحث والتعليم في فن جميل: «ان مكتبة جميل بمثابة مركز مفتوح للبحوث الفنية المعاصرة، حيث نهتم بشكل خاص بالتاريخ الثقافي لمنطقة الخليج والمناطق المجاورة لها. حالياً تقع المكتبة في قلب مركز جميل للفنون في دبي وسيتم افتتاح مكتبة جميل في حي جميل بجدة قريباً، وتحتوي كلاهما على أكثر من 10 آلاف مطبوعة من الكتب والمجلات والكتالوجات والأطروحات وملفات الفنانين والمطبوعات الخاصة والنادرة باللغة الإنجليزية والعربية والفارسية والأوردو واليابانية».

خامات مستدامة

وبما يتعلق بحضور مكتبات تخصيصية للفنون والتصميم تعد مكتبة «كولاب» غير الربحية والأولى من نوعها في الإمارات ومقرها حي دبي للتصميم، كونها توفر قاعدة بيانات معرفية للمهمتين والمتخصصين في مجالات الفنون والتصميم المستدام، كما تشمل أحدث الإصدارات من الأبحاث والدراسات المتعلقة بتكنولوجيا التصميم.

مواد رقمية

ويشير ريتشارد ويلسون المؤسس والمدير الإبداعي إلى أن مكتبة «كولاب» منصة عالمية للمواد الرقمية تم إطلاقها لتمكين المحددين من التعرف على المواد الجديدة والتواصل مع الموردين. تم تصميمها حصرياً لمصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمقاولين والمصنعين وغيرهم من المحترفين في مجال التصميم.