«العربية للمسرح» تطرح مسابقتي التأليف لعامي 2025 و2026

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت الهيئة العربية للمسرح، شروط واستمارة المشاركات في مسابقتي تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال وتأليف النص المسرحي الموجه للكبار في مسابقة تنظيمية جديدة.

وخصصت الهيئة العربية للمسرح العام 2025 لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل من سن 3 إلى 18 عاماً، فيما خصصت العام 2026 لمسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار فوق سن الثامنة عشرة.

وحددت الهيئة في إعلانها مسابقة النصوص الموجهة للطفل – النسخة 17 ناظماً ليعمل الكتاب على إنجاز نصوص وفقه، وهو الناظم التالي (أطفالنا أبطال جدد في حكاياتنا الشعبية)، وهو منحى إدماج شخصيات معاصرة من أطفالنا في حكايات شعبية معروفة في الثقافة العربية من أجل تصويب وتحديث وتحيين هذه الحكايات، وتخليصها من بعض الصور والمعاني السلبية، وتجسير الهوة بينها وبين أجيال جديدة انقطعت عنها، وتأهيلها للمعاصرة والمستقبل.

وحددت مواعيد استقبال النصوص اعتباراً من مطلع مارس حتى مطلع أغسطس من عام 2025، على أن تعلن الهيئة النتائج النهائية للفائزين خلال النصف الأول من نوفمبر 2025.

أما بالنسبة لإعلان مسابقة النصوص الموجهة للكبار – النسخة 17، فقد وضعت الهيئة الناظم التالي (الإنسان في عالم ما بعد إنساني)، سعياً لإنتاج نصوص تستشرف خطر عالم ما بعد بشري/ ما بعد إنساني.

وحدد الإعلان مواعيد استقبال النصوص في هذه المسابقة من مطلع مارس إلى مطلع يوليو من العام 2026 على أن تعلن الهيئة النتائج النهائية منتصف نوفمبر 2026.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله حول هاتين المسابقتين، إن الهيئة تسعى دوماً لتطوير آليات تنفيذ برامجها، وتعتبر مسابقتي التأليف من أهم تلك البرامج، كما أن التأليف عملية إبداعية كبيرة، تؤسس لمنطلقات ومعالجات تقوم عليها العروض وما تتضمنه من إبداعات.